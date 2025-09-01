باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای نهاد تخصصی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست بر وضعیت آزمون موتور‌های اسقاط شده کولر‌های آبی در آزمایشگاه مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی نظارت کردند.

سالار آتش‌پر، مدیرکل دفتر هماهنگی طرح‌ها، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری ساتبا بیان کرد: با جایگزینی کامل ۱۰ هزار موتور فرسوده در این طرح، برآورد می‌شود بیش از ۶ مگاوات از توان مورد نیاز شبکه در سمت مصرف کاسته شود.

وی ادامه داد: با توجه به کنترل‌پذیری موتور‌های جدید و قابلیت تنظیم دور موتور در گام‌های متعدد در مقایسه با تنها دو دور کند و تند موتور برکنارشده، انتظار می‌رود میزان کاهش توان به ازای هر کولر کنار گذاشته شده در این طرح، بیش از ۷۵۰ وات باشد که این امر نقش بسزایی در کاهش تقاضا به‌ویژه در ایام اوج مصرف تابستان خواهد داشت.

آتش پر افزود: تاکنون ۱۵۰۰ دستگاه موتور فرسوده با نمونه‌های جدید تعویض شده‌اند که نتایج اولیه نشان می‌دهد این اقدام به‌طور محسوسی باعث بهبود راندمان و کاهش مصرف انرژی شده است و هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای اجرای گسترده این طرح به‌ویژه در قالب عموم مصرف‌کنندگان بخش خانگی، در دست انجام بوده و اقدامات لازم برای اخذ مصوبات بالادستی صورت گرفته است. گفتنی است در حال حاضر، بالغ بر ۲۰ میلیون دستگاه کولر آبی در کشور وجود دارد که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش تقاضای پیک تابستان و ایجاد ناترازی انرژی دارند.

برپایه این گزارش، در راستای نظارت بر اجرای طرح جایگزینی ۱۰ هزار الکتروموتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی در مجموعه فراجا در قالب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، آزمون شاخص‌های عملکرد و انرژی موتور‌های کنار گذاشته شده و جایگزین با حضور نمایندگانی از ساتبا، فراجا و سازمان برنامه و بودجه انجام شد. در این بازدید که از آزمایشگاه تهویه مطبوع مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران صورت گرفت، ضمن بررسی عملکرد الکتروموتور‌های جدید و مقایسه آن با نمونه‌های قدیمی، میزان صرفه‌جویی انرژی و بهبود بازدهی دستگاه‌ها به‌طور میدانی ارزیابی شد.