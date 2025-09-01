ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

برای دریافت ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اینجا کلیک کنید.

