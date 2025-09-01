\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0631\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.