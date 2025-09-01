معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم علم پزشکی را نعمتی الهی دانست که باید در راه خدمت به خلق و رشد انسانیت به کار گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  حجت‌الاسلام داود بهنصر در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان پزشکی سنندج  با بر تأکید بر رسالت معنوی این حرفه، دست‌های پزشکان را دست‌های شفابخش و طلایی خواند اظهار  کرد: شکر حقیقی نعمت شفابخشی، استفاده از آن برای کمال و رشد انسان‌هاست.

معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان با ذکر نمونه‌هایی از قرآن، دانشجویان را به امیدواری در هر شرایطی دعوت کرد و گفت: از رویداد‌های به‌ظاهر ناخوشایند می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت.

دکتر شعله شاه‌غیبی نیز در این مراسم اظهار کرد: پزشکی، فراتر از یک شغل و رسالتی مقدس است که با عشق و تعهد گره خورده است.

وی لباس سفید پزشکی را نمادی از مسئولیت خطیر حفظ جان انسان‌ها دانست و افزود: رعایت اصول اخلاقی، مانند احترام به بیماران و عدالت در ارائه خدمات، ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه همکاری با کادر درمان و سایر همکاران برای ارائه خدمات بهتر، اهمیت دارد، به فارغ‌التحصیلان توصیه کرد با بیماران مانند نزدیک‌ترین اعضای خانواده خود رفتار و با تمام وجود برای سلامتی مردم تلاش کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم گفت: مهربانی و اخلاق، سرمایه اصلی پزشکان بوده و شهرت نیک پزشکان بیش از دانش، به مهربانی و ادب آنها وابسته است.

یدالله زارع زاده با بیان اینکه یک پزشک باید تسکین‌بخش بیماران خود باشد، افزود: بیماران ممکن است تشخیص بیماری را فراموش کنند، اما ادب و مهربانی پزشک را هرگز از یاد نخواهند برد.

وی چهار اصل اساسی اخلاق پزشکی شامل عدم آسیب‌رسانی، منفعت‌رسانی، احترام به فردیت بیمار و عدالت اجتماعی را به فارغ‌التحصیلان گوشزد کرد و از آنها خواست این اصول را در تمام مراحل زندگی حرفه‌ای خود رعایت کنند

