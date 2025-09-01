باشگاه خبرنگاران جوان _ صبج امروز قائممقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، از بهرهبرداری دو پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان نیکشهر خبر داد و گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
محمدرضا لکزایی در تشریح این پروژهها بیان کرد: با حمایت خانواده خیر نیکاندیش مرحومه دکتر منصوره باقری و با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان و با صرف اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به روستای رونگ در بخش مرکزی نیکشهر به بهرهبرداری رسید. این روستا با جمعیتی حدود ۲۰۰ خانوار به آب سالم و بهداشتی دسترسی دائم پیدا کردند.
وی افزود: برای آبرسانی به این روستا، ۴۴۰۰ متر لولهگذاری خط و شبکه توزیع آب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه انجام شده است.
این مسئول ادامه داد: دومین پروژه شامل احداث مخزن ذخیره آب شرب روستای کنارکمبان در بخش بنت با اعتبار تقریبی ۲۳ میلیارد ریال از سوی دفتر توسعه سازمان ملل متحد (undp) و ۷۰۰۰ میلیون ریال مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان است که با بهرهبرداری از آن، پایداری آب و ارائه خدمات به اهالی روستا بهبود یافت. این روستا با حدود ۲۰۰ خانوار در بخش بنت شهرستان نیکشهر واقع شده است.
قائممقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش خیرین، گفت: حمایتهای مردمی و مشارکت خیرین در تأمین بخشی از تجهیزات، خطوط انتقال و زیرساختهای این پروژهها، نمونهای از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در چارچوب توسعه زیرساختهای آبرسانی روستایی است. بدون همت خیرین، تحقق پروژهها با سرعت امکانپذیر نبود.
وی خاطرنشان کرد: در آیندهای نزدیک ۶ روستای دیگر در این شهرستان که با مشارکت خیرین و این شرکت در حال احداث است به بهرهبرداری خواهد رسید.
