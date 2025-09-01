باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بحران انرژی و رشد مصرف برق در کشور، ضرورت تغییر مسیر از منابع فسیلی به سمت انرژیهای پاک را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، یکی از استانهایی است که ظرفیت بالایی برای تولید برق خورشیدی دارد.
با وجود این مزیت نسبی، توسعه نیروگاههای مگاواتی در استان تاکنون با موانعی همچون کمبود زمین مناسب، پیچیدگیهای اداری و محدودیت سرمایهگذاری مواجه بوده است.
اکنون، با طرح جدید نصب ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و الزام ادارات دولتی به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از این طریق، لرستان میتواند به یکی از استانهای پیشرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر کشور تبدیل شود.
موانع توسعه؛ زمین، سرمایه و همکاری بیندستگاهی
شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید میکند که اگرچه استان در بخش انرژی خورشیدی خانگی عملکرد مطلوبی داشته، اما در زمینه پروژههای بزرگمقیاس هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
او میگوید: عمده مشکل در تأمین زمینهای مناسب از سوی منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی است. با این حال، استاندار و معاون اقتصادی استانداری پیگیریهای جدی در این زمینه دارند و توافقی نیز با شرکت دولتی ساتا برای سرمایهگذاری در استان صورت گرفته است.
طبق این توافق، سه هکتار زمین برای احداث نیروگاه سه مگاواتی در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.
الزام ادارات به انرژی پاک؛ ۲۰ درصد برق از خورشید
یکی از محورهای کلیدی طرح توسعه انرژی خورشیدی در لرستان، مشارکت مستقیم دستگاههای اجرایی است.
جمشیدی میگوید: مصرف برق ادارات استان ۴۰ مگاوات است و همه دستگاهها ملزم شدهاند ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند.
به گفته او تاکنون ۳۳ دستگاه اجرایی این تکلیف را عملی کردهاند و برای ادامه مسیر، سازمان مدیریت و برنامهریزی باید ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار تأمین کند.
این الزام، علاوه بر کاهش هزینههای بلندمدت دستگاهها، میتواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و خانوارها نیز باشد.
جمشیدی در ادامه به گستردگی استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرده و توضیح میدهد: پنلهای خورشیدی تنها برای تولید برق ساختمانها به کار نمیروند، بلکه میتوان از آنها در تأمین آب گرم مصرفی، سیستمهای تهویه مطبوع، روشنایی فضای باز، خشککنها و حتی آبشیرینکنهای خورشیدی نیز استفاده کرد.
این تنوع کاربرد، جذابیت سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی را برای بخش خصوصی دوچندان میکند و نشان میدهد انرژی پاک میتواند فراتر از یک پروژه برقرسانی، به ابزاری برای توسعه پایدار تبدیل شود.
دستاوردهای گذشته؛ ۶۷۵ نیروگاه خانگی و ۱۳.۹ میلیون کیلوواتساعت انرژی پاک
لرستان در سالهای اخیر هرچند در بخش مگاواتی با چالش روبهرو بوده، اما در حوزه نیروگاههای کوچک و خانگی به موفقیتهای قابل توجهی رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از زمان آغاز اجرای طرحهای خورشیدی تاکنون، ۱۳ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۳۱ کیلوواتساعت انرژی پاک توسط ۶۷۵ نیروگاه خورشیدی تولید شده است. این موضوع علاوه بر توسعه انرژیهای پاک، زمینه اشتغالزایی برای ۶۷۵ خانوار استان را فراهم کرده است
لرستان در مسیر آیندهای سبز
برنامهریزی برای نصب ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در لرستان، اگر با رفع موانع زمین، حمایت مالی و مشارکت گسترده دستگاهها و سرمایهگذاران همراه شود، میتواند این استان را به الگوی موفقی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور بدل کند.
لرستان نه تنها توانایی پاسخگویی به بخشی از نیاز انرژی خود را خواهد داشت، بلکه میتواند با ایجاد فرصتهای شغلی، کاهش آلایندهها و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، سهم مهمی در تحقق اهداف ملی توسعه پایدار ایفا کند.