مشهد الرضا در سوگ شهادت امام حسن عسکری علیه السلام + فیلم

همزمان با شهادت امام یازدهم شیعیان، مشهد الرضا غرق در ماتم و عزا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زائران امام رضا (ع) همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع)، برای عرض تسلیت به صحن و سرای امام رضا (ع) آمده‌اند.

 

