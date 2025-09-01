باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، کم بارشی، قطعی برق، ناترازی انرژی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و هزینه های کارگری قیمت میوه و صیفی نسبت به سال قبل نوساناتی داشته است.

وی از کاهش عرضه ۱۰ تا ۱۵ درصدی محصولات سردرختی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در شرایط کنونی روزانه ۱۸ تا ۲۰ هزارتن میوه و صیفی در میدان مرکزی عرضه می شود‌.

یاوری قیمت هرکیلو هلو را ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی شلیل شمس ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، شلیل زعفرانی ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، آلو ۸۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، انگور عسگری ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، خیار اصفهان ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان، خیار گلخانه ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان، خیار رسمی ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان، آلو سیاه ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، انجیر زرد ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، پسته تازه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، توت فرنگی گلخانه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزارتومان و گلابی ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان است‌.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هرکیلو هندوانه ۱۵ تا ۲۳ هزارتومان، جانا ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، طالبی ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان و خربزه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد.

وی از کاهش قیمت میوه های وارداتی در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو موز فیلیپین ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزارتومان، موز هندی ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزارتومان، موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزارتومان، انبه ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و هرکارتن آناناس ۲ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان است.

یاوری درباره آینده بازار میوه تصریح کرد: با ورود نارنگی، انار، لیموشیرین و سایر مرکبات پیش بینی می شود که قیمت میوه کاهش یابد.