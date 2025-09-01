باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-در توزیع مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته میان شهرداریها و دهیاریهای لرستان، شهر خرمآباد با دریافت بیش از ۱,۲۳۱ میلیارد ریال در صدر جدول قرار گرفت و به عنوان رکورددار بهرهمندی از این منبع پایدار مالی معرفی شد.
بر اساس اعلام اداره کل امور مالیاتی لرستان، از مجموع ۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال پرداختی سال گذشته، بخش قابل توجهی به شهرداری خرمآباد اختصاص یافت.
این رقم در مقایسه با سایر شهرستانها فاصله قابل توجهی دارد و نشاندهنده نیازها و حجم پروژههای عمرانی پایتخت استان است.
سهم دیگر شهرستانها در جدول توزیع
بعد از خرمآباد، بروجرد با ۷۹۶ میلیارد ریال، دورود با ۴۶۳ میلیارد ریال و کوهدشت با ۴۰۶ میلیارد ریال در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین شهرستانهای کوچکتر مانند رومشکان با ۹۵ میلیارد ریال و چگنی با ۱۰۱ میلیارد ریال نیز سهم خود را دریافت کردند.
اهمیت منابع پایدار برای مدیریت شهری
به گفته حجتالله صالحی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان، درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده مستقیم به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود تا برای توسعه زیرساختها و خدمات عمومی هزینه گردد.
وی تاکید کرد که بخش عمدهای از پروژههای عمرانی استان از محل همین منابع تامین میشود.
خرمآباد با بیشترین دریافت از محل مالیات بر ارزش افزوده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که میتواند با مدیریت هوشمندانه این منابع، طرحهای عمرانی و خدماتی متعددی را به سرانجام برساند.
تداوم این روند، در کنار شفافیت در هزینهکرد، میتواند جایگاه این شهر را در مسیر توسعه پایدار تثبیت کند.