سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین فارغ التحصیلان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، کارمند علمی پیمانی ۶ ساله می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین فارغ‍التحصیلان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته و تخصص‍های تصویربرداری، تدوین‌گر، گویندگی، کارگردان، رایانه (برنامه نویسی و طراحی سایت)، هوش مصنوعی (طراحی مدل، اوسینت، پژوهش‌گر مهندسی اجتماعی، تحلیل‌گر داده و ..)، گرافیک، گزارشگر رادیو، خبرنگار (خبر نویسی)، عکاس (عکاس خبر)، مترجم زبان انگلیسی و عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم ارتباطات و روابط عمومی، هنر‌های دیجیتال (گرافیک، انیمیشن، تولید محتوا، طراحی سه بعدی)، مدیریت رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرایط مشخص و به تعداد محدود داوطلب استخدام پیمانی کارمند (مرد) می‌پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند تا تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۴ با مراجعه به آدرس www.aja.ir ضمن اطلاع از ضوابط استخدامی، نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

منبع: ارتش

