باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیز نصیرزاده در گفت‌وگویی در حاشیه برگزاری اجلاس سران شانگهای، اظهار کرد: دنیا با یکجانبه‌گرایی و زیاده‌طلبی غرب مواجه است.

وی یادآور شد: در حوزه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و موارد متعدد دیگر سازمان‌هایی مثل شانگهای و بریکس می‌توانند جایگزین مناسبی برای مقابله با یکجانبه گرایی و تشکیل اتحاد‌ها و ائتلاف‌های جدید باشند.

وزیر دفاع تاکید کرد: کشور‌های عضو این ائتلاف‌ها هم در حوزه اقتصادی و هم امنیتی باید با یکدیگر همکاری و امنیت منطقه را ایجاد کنند و اقتصادشان را برای مقابله با تحریم‌ها توسعه دهند.

امیر نصیرزاده ادامه داد: شانگهای هم بر همین اساس تاسیس شده و اثرات خوبی هم تا کنون به همراه داشته است.