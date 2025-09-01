درمان رایگان چشم در ننگرهار؛ ۶۴۰۰ نفر درمان می شوند

باشگاه خبرنگاران جوان- با همکاری نهادهای خیریه بینالمللی، برنامه پنجروزه درمان رایگان بیماریهای چشم در ننگرهار آغاز شد.
جمعیت هلال احمر افغانی با همکاری بنیاد خیریه بینالمللی «البصر» و با حمایت مالی مرکز خیریه ملک سلمان، برنامه پنجروزهای را برای ارائه خدمات رایگان درمان و جراحی پرده چشم در استان ننگرهار راهاندازی کرده است.
این برنامه که از ۲۹ آگست (۷ شهریور) آغاز شده، تا ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) ادامه خواهد داشت و طی آن خدمات معاینه، درمان، جراحی و توزیع عینک طبی به ۶۴۰۰ شهروند ارائه میشود.
بر اساس این برنامه، ۴۰۰ نفر تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت، ۵۰۰۰ نفر معاینه خواهند شد و به ۱۰۰۰ نفر نیز عینک طبی توزیع میشود.
مسئولان این برنامه تأکید کردهاند که این خدمات کاملاً رایگان است و برنامههای مشابهی در آینده نزدیک در سایر استان های افغانستان نیز اجرا خواهد شد. این برنامه در ادامه برنامههای مشابهی است که پیش از این در ولایات کابل و قندهار برگزار شده بود.