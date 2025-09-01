راه اندازی دسته عزاداران خیابانی شهادت امام حسن عسگری (ع) در خوی + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع) دسته عزاداران با حضور مسئولان شهرستان خوی استان آذربایجان غربی و مردم ولایت مدارو دیندار این شهرستان وخادمان چایخانه امام رضا (ع) راه اندازی شد. در این مراسم با پخش شربت در بین مردم و عزاداران از چهاراه مرکزی شهر به سمت بقعه متبرکه شیخ نوایی پذیرایی شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

