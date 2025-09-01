زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه برخی از خودروسازان، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به دلیل بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی راه انداخته است

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران،  این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعه‌سازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. وقتی سایپا با کاهش ۳۷.۵ درصدی تولید و بحران مالی شدید دست و پنجه نرم می‌کند و چک‌هایش یکی پس از دیگری برگشت می‌خورد، فشار بر ایران‌خودرو یعنی بستن تنها راه ادامه حیات قطعه‌سازان.

به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت تهدید می‌کند.

جلالی اظهار کرد: ما در آستانه دو بحران همزمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین، و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه‌گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.

کیاداوود اسفندیاری، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز با اشاره به رشد شدید هزینه‌ها گفت: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا ۸۲ درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریباً دو برابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود. 

وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد بودیم؛ اما نه‌تنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایران‌خودرو، فشار بی‌سابقه‌ای به کل زنجیره تولید وارد شد.

او تأکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقاً در امتداد همان فشارهایی است که سال‌ها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کرده‌اند.

به گفته اسفندیاری، ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحران‌های اجتماعی بینجامد.

حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو را می‌توان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاست‌گذار و تولیدکننده دانست. از یک‌سو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرف‌کننده به دنبال مهار قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعه‌سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت‌ها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه به کاهش قیمت‌ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر می‌شود. 

اکنون هشدار قطعه‌سازان درباره «فروپاشی زنجیره تأمین» هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش می‌تواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی بینجامد.

به نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت برای بازنگری در قیمت‌گذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودرو کشور در آستانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: صنعت خودروسازی ، تولید خودرو
خبرهای مرتبط
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
نظارت استاندارد بر کیفیت خودرو سختگیرانه‌تر شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
آخرین اخبار
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
توقف اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مناطق تهران برای دور زدن مقررات نظام مهندسی
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور
بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
پایش بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری در دولت چهاردهم
بخشنامه بیمه مرکزی برای رفع نگرانی مالکان خودرو‌های نامتعارف برای استفاده از بیمه بدنه
امضای تفاهم‌نامه همکاری اروندان و ملی حفاری ایران
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند
دهیاری‌ها می‌تواند برق سبز خود را در بورس انرژی بفروش برسانند 
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
صرفه‌جویی بیش از ۱۳ همتی با نوسازی تراکتور‌های فرسوده از کاهش مصرف سوخت
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برای ترمیم ذخایر راهبردی در مردادماه
دستور وزیر نیرو برای تهیه لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز صادر شد
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است
عملیاتی شدن طرح ضمانت واحدهای مسکونی در کشور
وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی