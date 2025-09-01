باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا فرزین در بازدید از گروه تراکتورسازی ایران دستور اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان را صادر کرد و با اشاره به افزایش قیمت‌ها و عدم توان مالی کشاورزان در خرید تراکتور گفت: قول می‌دهیم تا پایان شهریور ماه مجوز لیزینگ برای خرید تراکتور صادر شود اما این اقدام به تنهایی مشکل را رفع نمی‌کند.

فرزین با اشاره به راه اندازی مدل کارت رفاهی برای خرید کالا‌ها در بانک رفاه ادامه داد: بانک کشاورزی به خاطر اوراق خرید گندم فعلا منابع لازم را ندارد و بانک تجارت برای این موضوع بهتر است، باید بررسی کنیم و مدلی استخراج کنیم تا هرچه سریعتر تسهیلات به کشاورزان اعطا شود و مشکل خرید نداشته باشند.

وی همچنین گفت: تراکتورسازی یک نشان برای مردم آذربایجان و افتخاری برای مردم ایران است.

مصطفی وحیدزاده مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این بازدید اظهار کرد: تراکتورسازی برخلاف سایر صنایع که به سمت مونتاژکاری می‌روند از مرحله قراضه تا تولید محصول نهایی تراکتور فعالیت دارد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۵۰ تامین کننده داخلی به یک هزار شرکت تامین کننده طی امسال افزایش یافته و از نظر اشتغالزایی نیز یک هزار و ۳۰۰ نفر جدید در سه سال گذشته جذب کرده‌ایم.

منبع:ایرنا