کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در دل کمرزرین اصفهان؛ احتمال کشف یک تجارتخانه قوت گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر کرم‌زاده گفت: تنها در روز گذشته ۳۵ سکه به دست آمد که رقم بسیار قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: این سکه‌ها اغلب متعلق به دوره‌های اسلامی هستند اما برای تعیین دقیق قدمت آن‌ها باید در محیط آزمایشگاهی پاک‌سازی و بررسی شوند.

کرم‌ زاده با اشاره به اهمیت یافته‌ها افزود: با توجه به شواهد موجود، احتمال می‌دهیم این منطقه در گذشته یک مرکز مهم تجاری بوده است و آثار ارزشمندتری در لایه‌های زیرین خاک وجود داشته باشد.

کرم‌زاده همچنین از تمدید مجوز کاوش توسط پژوهشگاه باستان‌شناسی خبر داد و گفت: مجوز کاوش فصل دوم ۴۰ روزه بود و با پایان آن، مجوز جدید برای ادامه کاوش‌ها در محدوده مقابل مسجد کمرزرین صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان تصریح کرد: این فرصت به ما امکان می‌دهد تحقیقات گسترده‌تری انجام دهیم و جزئیات بیشتری از تاریخ اقتصادی و فرهنگی این منطقه به دست آوریم.

کرم زاده تأکید کرد که این کاوش‌ها می‌تواند به درک بهتر شناسنامه تاریخی و تمدنی اصفهان کمک کند و یافته‌های ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

منبع: ایرنا