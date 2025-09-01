باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، در این مراسم که برای سومین سال متوالی به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شد، آثار تعداد ۶۰۰ شاعر آئینی از ۵۰ شهر داخلی و تعداد ۷ کشور خارجی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و از نفرات برگزیده در سالن آمفی تئاتر پردیس فرهنگی، هنری و ورزشی شهید مختار سلیمانی تجلیل بعمل آمد.

برپایه این گزارش، علیرضا امیری اسفندقه دستیار شهردار تهران در حوزه شعر و ادب، رضا محمدی شهردار و تنی چند از مدیران منطقه و جمع کثیری از علاقمندان به شعر و ادب از جمله حاضرین در این آئین بودند که علاوه بر تکریم و تقدیر از نفرات برگزیده سه بخش آثار ارسالی به زبان‌های فارسی، ترکی وعربی، کتاب سومین سوگواره شهر عمود ۱۸ که حاوی اشعار ارسالی با محوریت اربعین حسینی و مقاومت ۱۲ روزه مردم غیور کشورمان در جنگ برابر رژیم صهیونیستی بود را نیز رونمائی کردند.

این گزارش حاکی است، پاسداشت منزلت اساتیدی همچون چوپانی و محمدی کلهر از مفاخر ادبی منطقه حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین یادمان چهره‌های فاخر شعر و ادب فارسی از دیگر بخش‌های این مراسم آئینی بود.