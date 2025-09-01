والیبالیست های جوان به شایستگی قهرمان جهان شدند/ امیدوارم این بازیکنان به تیم ملی بزرگسالان راه یابند

بازیکن سابق تیم ملی والیبال گفت: بازیکنان جوان به شایستگی در مسابقات جهانی ، قهرمان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهنام محمودی کارشناس والیبال  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قهرمانی تیم ملی جوانان در مسابقات  جهانی ۲۰۲۵  اظهار کرد: والیبالیست های جوان ما به شایستگی قهرمان جهان شدند و  جوانان این قهرمانی را به جامعه ورزش به خصوص والیبال، بازیکنان و خانواده هایشان تبریک می گویم و امیدوارم این جوانان به تیم ملی بزرگسال هم راه پیدا کنند و بتوانند بازیکنان تاپ در دنیا شوند. 

محمودی درباره اینکه تیم ملی والیبال جوانان توانست در مرحله نیمه نهایی و فینال مسابقات جهانی برابر آمریکا و ایتالیا برنده شود ، گفت: بله ملی پوشان در این ۲ بازی عملکرد درخشانی داشتند و پیروز شدند. قطعا در رده های نوجوانان و جوانان استعدادها برای آینده والیبال خیلی مهم هستند و همین که قهرمان جهان شدند، روحیه خوبی پیدا کردند و  باعث خوشحالی مردم شدند، خیلی ارزشمند است. همچنین باید به فکر این باشیم که این استعدادها را درست تربیت کنیم تا آنها بتوانند به تیم ملی بزرگسالان راه یابند.

او درباره اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان می توانند به تیم ملی بزرگسال راه یابند، گفت: حتما، اگر از آنها در آینده درست استفاده کنیم در آن صورت می توانیم از این جوانان در تیم ملی بزرگسال بهره ببریم و اینها بازیکنان جوان مملکت هستند. 

محمودی درباره اینکه  ستاره و بازیکن شاخص در تیم ملی جوانان چه کسی بود، گفت: من فکر می کنم همه والیبالیست های جوان بازیکنان خوبی بودند و باید آن ها را تربیت کنیم تا در آینده بازیکنان بهتری شوند. 

او درباره اینکه فدراسیون والیبال باید چه کاری انجام بدهد تا این موفقیت ها ادامه دار باشد، بیان کرد: فدراسیون والیبال باید برنامه مدون داشته باشد تا بتواند استعدادیابی کند ‌و مسابقات خوبی در رده های پایه برگزار کند و همه هم باید به والیبال کمک کنند. 

محمودی درباره نقش  مربی تیم ملی جوانان در قهرمانی جهان گفت: حتما اعضای کادر فنی تیم ملی از جمله غلامرضا مؤمنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)،  بازیکنان خوب تیم ملی والیبال در گذشته بودند و از دوستان خوبم هستند و به آنها تبریک می گویم و آنها عملکرد خوبی در این مسابقات داشتند.

