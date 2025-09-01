پرونده مهدیه اسفندیاری پرونده حقوقی و قضایی نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بشیر بی‌آزار، پژوهشگر و هنرمند حامی فلسطین در واکنش به پرونده بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری که به‌خاطر دفاع از فلسطین در بازداشت به سر می‌برد، گفت: این‌گونه پرونده‌ها اصولاً پرونده‌های حقوقی و قضایی نیستند و در آنها هیچ کدام از مراحل دادرسی و قانونی طی نمی‌شود. مثلاً خانم اسفندیاری در چند روز اول مفقود بوده است، یعنی کسی از او اطلاع نداشته است؛ در واقع، شبیه آدم‌ربایی بوده و اصلاً پرونده پرونده‌ای نیست که بتوان به آن نگاه قضایی داشت. به‌نظرم راه‌حلش هم راه‌حل حقوقی و قضایی نیست.

این پژوهشگر ادامه داد: وقتی فرانسوی‌ها وارد چنین پرونده‌هایی می‌شوند، می‌دانند که کار سیاسی می‌کنند و انتظار دارند در مقابل چنین کاری، کار سیاسی اتفاق بیفتد. در حال حاضر، حدود شش ماه است که خانم اسفندیاری بلاتکلیف است. حتی در قوانین فرانسه هم شش ماه بازداشت بدون محاکمه خیلی عجیب است.