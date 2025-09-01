معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در سفارت یمن در تهران به شهدای کابینه یمن و مردم این کشور که در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در سفارت یمن در تهران به شهدای کابینه یمن و مردم این کشور که در حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد.

عارف همچنین در این مراسم در دیدار با سفیر یمن در تهران با ابراز تسلیت و همدردی دولت و ملت ایران با مردم یمن در پی حادثه ناگوار حمله رژیم متجاوز صهیونیستی که به شهادت نخست وزیر و کابینه یمن منجر شد، تاکید کرد: مردم یمن نشان دادند که برای آرمان‌ها و دفاع از مردم غزه آماده هزینه دادن هستند و پیروزی در مسیر حق همان وعده خداوند است که به آزادگان جهان داده است.

وی تاکید کرد: رژیم صهیونسیتی از همه خطوط قرمزی که غربی‌ها طراح آن بودند، عبور کردند و تفاوتی بین یک رزمنده، کودک، دولتمرد و خبرنگار قائل نیستند.

سفیر یمن در تهران نیز با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای حمایت‌ها از مردم یمن در تمامی شرایط سخت، تصریح کرد: دشمن بزدل صهیونیستی به مقامات سیاسی و مردم حمله می‌کند در حالیکه دولتمردان یمن مشغول عمل به وظایف عادی خود بودند.

وی تاکید کرد: این اقدام بزدلانه، مقامات سیاسی یمن را از مسیر حمایت از مردم مظلوم غزه باز نخواهد داشت و پس از انتخاب مجدد کابینه یمن دولت به صورت مستمر در حال ارائه خدمات به مردم است و هیچگونه خللی در این زمینه وجود ندارد.

عارف همچنین پس از این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از آرمان‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی حمایت از جنبش‌های مردمی است که برای احقاق حق خود تلاش می‌کنند، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی تمامی مرز‌های پذیرفته شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته است و در غزه شاهد هستیم که هیچ مرزی را قائل نیست و خبرنگاران را بدون هدف به شهادت رسانده است و همچنین این رژیم جعلی به دولت قانونی یمن حمله کرده است.

