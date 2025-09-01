آمادگی مجلس جهت مقابله با فعال سازی مکانیسم ماشه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر حسن نتاج صلحدار نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه به واسطه همراهی مردم و مجلس از دولت بی اثر خواهد شد، گفت:در خصوص تحریم‌ها که این روز‌ها به بهانه مکانیسم ماشه داغ است باید عرض کنم که نزدیک به نیم قرن است که تحت تحریم هستیم و در سایه همین تحریمی که آمریکای جهان‌خوار مسبب آن بود به اقتدار و موفقیت رسیدیم.

او افزود: در طول این چندین دهه، تحریم‌ها شدت و ضعف داشته که اوج آن در ایام جنگ تحمیلی بود که شدیدترین تحریم‌ها برما وارد شده بود و امروز هم بخشی از همان تحریم در قالب مکانیسم ماشه درحال رخ دادن است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه با وجود تحریم‌های ظالمانه، گفت: مکانیسم ماشه یک عنوان برای تحریم جدید است، ما ظرفیت‌های فروانی داریم جوانانی که در دل همین تحریم‌ها رشد کردند و توانستند دشمن را در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکست دهند و مثال ساده آن هم پذیرش آتش‌بس بود که خود پیشنهاد داد و این نشان دهنده آن است اقتدار ایران در عین تحریم پابرجا است.

او افزود: با همه این موضوعات این رو می‌پذیریم که تحریم هم از نظر روحی و هم از نظر اقتصادی بر جامعه تاثیرگذار هست به مانند عدم فروش محصولات به مانند نفت یا اختلال در واردات مواد اولیه دارو برای بیماران خاص که خداروشکر تا به امروز به واسطه دور زدن تحریم‌ها با وجود تمامی چالش‌های پیش رو موفق بودیم.

حسن‌نتاج با بیان اینکه مجلس در همراهی دولت از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، گفت: دیپلماسی دولتمردان ما در این ایام می‌بایست فعال باشد و برای کاهش و خنثی‌سازی فشار‌های مکانیسم ماشه حتما بایستی با متحدانمان نشستی‌هایی را داشته باشند و مجلس هم قطعا پشتیبان دولت است و از هیچ اقدامی برای همراهی دولت کوتاهی نخواهد کرد

نماینده بابل با اشاره به تعلیق فعالیت بازرسان آژانس از سوی مجلس در پاسخ به اقدامات ظالمانه آمریکا و اروپا بر علیه ایران، افزود: به فرموده رهبری که گفتند آمریکا دوست دارد ما گوش به فرمان آنان باشیم از ابتدا دست روی مسئله هسته‌ای ما که حق مسلم ماست گذاشتند و تحریم‌ها را به همین بهانه بر ما تحمیل کردند و مجلس هم پس از آتش‌بس و ممانعت برای مذاکره و همچنین تحرکات برای فعال سازی مکانیسم ماشه مقابل به مثل کرد که نتیجه آن تا الان تعلیق فعالیت بازرسان آژانس شد و قطعا کمیسیون امنیت ملی ما برنامه‌هایی دارد که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد و به نظر مردم شریف خواهد رسید.