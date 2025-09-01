باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - محمدمهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دولت سیزدهم و فعال رسانه در گفت و گوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بازداشت مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه بیان کرد: چند نکته در مورد بحث بازداشت یا به تعبیر برخی، ربوده شدن خانم اسفندیاری وجود دارد. امروز، هفتمین ماه بازداشت ایشان به پایان می‌رسد و بیش از دویست روز است که ایشان بدون تشکیل دادگاه یا آنکه در محکمه‌ای جرم ابتدایی منتسب به ایشان به اثبات برسد، در بازداشت به سر می‌برند. نکته اول و مهم‌تر آنکه، آنچه به ایشان منتسب می‌کنند، کاملاً در تضاد با شعارها و پروپاگاندایی است که سال‌ها و بلکه قرن‌ها، جهان غرب و در رأس آن کشورهایی نظیر فرانسه، فریاد می‌زدند؛ یعنی بحث آزادی بیان، تضارب آرا و آزادی فعالیت‌های طیف‌ها، اندیشه‌ها و گروه‌های مختلف.

بازداشت مهدیه اسفندیاری نمونه دیگری از زیر سؤال رفتن شعارها و باورهای نظام حاکم بر غرب است

وی ادامه داد: ایشان را صرفاً به دلیل آنچه "فعالیت در فضای مجازی" و به زعم آنها "حمایت از برخی گروه‌های فلسطینی" (که به آنها برچسب تروریستی می‌زنند) عنوان شده، بازداشت کرده‌اند. این در حالی است که چنین فعالیتی در فضای رسانه‌ای، معمول‌ترین و عمومی‌ترین نوع بیان اندیشه است. آنها این سطح از ابراز عقیده را تحمل نکرده و این اتهام را به خانمی که میهمان کشورشان است، وارد می‌کنند. آنها نه تنها اجازه فعالیت به ایشان نمی‌دهند، بلکه در گام بعدی، دیگر شعارهای خود مانند "حقوق بشر" و "رعایت حقوق شهروندی" را نیز نقض می‌کنند. چنانکه در شش-هفت ماه گذشته، ایشان را از حداقل دسترسی‌ها، از جمله دسترسی‌های کنسولی که باید از جانب وزارت امور خارجه ما فراهم می‌شد، محروم کرده یا این امکان را با سختی بسیار فراهم آورده‌اند.

رحیمی افزود: این اتفاق، به اشکال مختلف، دروغین بودن شعارهایی را که غربی‌ها همواره سر دست می‌گرفتند، اثبات می‌کند. البته این موضوع در راستای یک اتفاق بزرگ‌تر، یعنی رشد آگاهی جهانی نسبت به مسئله فلسطین و تضییقاتی است که در خصوص فلسطینی‌ها صورت می‌گرفت. بازداشت ایشان نیز نمونه دیگری از زیر سؤال رفتن شعارها و باورهای نظام حاکم بر غرب است؛ نظامی که همواره خود را طرفدار حقوق بشر و در پی رهایی مردم از ستم و حکومت‌های دیکتاتوری معرفی می‌کرد.

میخواهند هزینه دفاع از فلسطین را بالاببرند

این فعال رسانه افزود: آنچه امروز در غزه، به‌ویژه پس از هفتم اکتبر، رخ می‌دهد، نادرستی این ادعاها را آشکار ساخت. اکنون، چه خوشبختانه و چه متاسفانه، در جهان غرب، غیرمسلمان‌ها پیشروتر از جهان عرب و حتی برخی مسلمانان، حمایت خود را از مظلومین غزه و افرادی که از حداقل حقوق محروم هستند، اعلام کرده‌اند. ما هر روز شاهد ابتکار و اقدامی از جانب مردم در نقطه‌ای از اروپا هستیم. به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه که در دو سال اخیر به یکی از کانون‌های حمایت از فلسطین تبدیل شده است، قصد دارند هزینه این حمایت‌ها را بالا ببرند. آنها با اقدامات مختلف تلاش می‌کنند تا از گسترش این آگاهی و بیداری روزافزون جلوگیری کنند و با بالا بردن هزینه برای همراهی‌کنندگان با این جریان‌ها، چه در فضای میدانی و تجمعات و چه در فضای مجازی، آنها را به عقب‌نشینی وادارند. اما تجارب متعدد بشری، به‌ویژه تجربه دو سال اخیر، نشان داده است که این موج نه تنها رو به کاهش و خاموشی نمی‌رود، بلکه روز به روز پرشورتر نیز می‌شود.

دولت و وزارت خارجه در زمینه آزادی مهدیه اسفندیاری جدی تر ورود کند

وی ادامه داد: دو نکته دیگر نیز در این مورد وجود دارد. نخست، تکلیفی است که دولت و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال یک شهروند بازداشت‌شده خود دارند. به نظر می‌رسد ما باید در این زمینه با جدیت بیشتری ورود کرده و مطالبه‌گری کنیم. اتهام منتسب به این خانم، حمایت رسانه‌ای از گروهی است که متهم به تروریسم شده است. با این حال، دستگاه دیپلماسی ما تاکنون نتوانسته است به صورت جدی و پررنگ، این ادعای فرانسوی‌ها را به چالش کشیده و مستمراً آزادی این شهروند را مطالبه کند. در نقطه مقابل، غربی‌ها و از جمله فرانسوی‌ها، برای شهروندان خود که بعضاً دوتابعیتی بوده و به جرم آشکار و غیرقابل تردید جاسوسی در ایران بازداشت می‌شوند، مدام و پیوسته، با وجود آگاهی از جرمشان، مطالبه آزادی می‌کنند. بنابراین، دولت و دستگاه دیپلماسی ما نیز باید برای شهروندی که حداکثر فعالیتش، همنوایی با میلیاردها انسان دیگر در حمایت از فلسطین بوده و اکنون هفت ماه است که در شرایطی نامناسب در زندان به سر می‌برد، مطالبه‌ای جدی‌تر داشته باشد. ما این تجربه را یک سال قبل در مورد آقای بی‌آزار نیز داشتیم که به جرم فعالیت‌های رسانه‌ای در فرانسه بازداشت شدند، هرچند به نظر می‌رسد در آن دوران، پیگیری وزارت خارجه جدی‌تر بود.

رحیمی خاطر نشان کرد: نکته پایانی اینکه، بر عهده اهالی رسانه کشور و عموم فعالان رسانه‌ای در جهان است که آزادی ایشان را مطالبه کنند و از این فرصت برای بیان واقعیت‌های نظام غرب و آشکار ساختن دروغین بودن شعارهایشان در زمینه حقوق شهروندی، آزادی رسانه و حمایتشان از تروریسم واقعی دولتی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، استفاده نمایند. این ماجرا می‌تواند نقطه عطف دیگری در فعالیت‌های جبهه رسانه‌ای حامی فلسطین باشد تا نشان دهد جریان حامی اسرائیل، تحمل کوچک‌ترین اقدام یک خانم در صفحه شخصی‌اش برای فلسطین را نیز ندارد.