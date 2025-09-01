دبیرانجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: با توجه به اتخاذ سیاست نادرست مرغ استان مازندران اعلام کردند که ۴۰ درصد بصورت اجباری به کشتارگاه های استان بدهد تا بتواند ۶۰ درصد مابقی به تهران عرضه کند که این امر تا حدودی بر نوسان قیمت بدلیل کمبود عرضه اثر گذاشت.

به گفته وی، وزارت جهاد به مرغدار اعلام می کند که ۴۰ درصد مرغ با قیمت دولتی به کشتارگاه های استان داده شود که براین اساس مردم استان شمالی با قیمت مصوب مرغ را خریداری می کنند که این امر منجر به ۲ نرخی شدن قیمت می شود.

یوسف خانی ادامه داد: با کاهش تنش های گرمایی پیش بینی می شود که تا حدودی بازار مرغ متعادل شود.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه حدود ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط تولید، مشکلی در عرضه مرغ نداریم. اما متاسفانه اتخاذ سیاست حمایتی وزارت جهاد و تنش گرمایی موجب شد که قیمت مرغ گرم به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان برسد.

