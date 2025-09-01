رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در نیشابور + عکس

شهروندخبرنگار ما تصاویری از رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجهزترین خودروی آتش نشانی نیشابور با حضور "مهندس سید محمد رستمی" نماینده مردم نیشابور بزرگ، "مهندس مهدی دونده"فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، " میرفانی"شهردار شهرستان، "رئیس ومدیران آتش نشانی"شهرستان، نیرو‌های انتظامی و نظامی ودیگر مسئولین شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی رونمایی شد.در ادامه روند تقویت زیرساخت‌های ایمنی شهری در نیشابور و مناطق تابعه، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی ایویکو ۱۸ تن با تجهیزات کامل و پیشرفته، با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، به ناوگان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی نیشابور اضافه شد. همزمان با رونمایی این خودرو، از چهار نفر از کارکنان سازمان آتش‌نشانی که در فرآیند تحویل و انتقال آن نقش مؤثری داشتند، تقدیر به‌عمل آمد. "مهندس رستمی" نماینده مردم شریف نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و بخش سرولایت درمجلس شورای اسلامی، طی چند مرحله مکاتبه رسمی با وزارت کشور، موضوع تأمین خودرو آتش‌نشانی مذکور را پیگیری کرده بود. 
نخستین نامه ایشان خطاب به وزیر کشور ارسال شد که با پاسخ اولیه منفی مواجه گردید. 
در ادامه، نامه‌نگاری دوم، با تأکید و صراحت بیشتر و استدلال‌های فنی و اجتماعی انجام شد که زمینه‌ساز تسریع در روند تخصیص خودرو‌ها شد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در نیشابور

رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در نیشابور

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

برچسب ها: خودروی آتش نشانی ، تجهیزات ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گرامیداشت هفته دولت در نیشابور با حضور جمعی از اصحاب رسانه + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
کلنگ‌زنی ۸ واحد مسکونی سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه به مناسبت هفته دولت
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه همزمان با هفته دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلنگ‌زنی ۸ واحد مسکونی سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه به مناسبت هفته دولت
مشکلات قاچاق سوخت و تصادفات رانندگی در منوجان
گرامیداشت هفته دولت در نیشابور با حضور جمعی از اصحاب رسانه + عکس
ارسال ۱۱۲ آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری ورنی در شهرستان اهر
راه اندازی دسته عزاداران خیابانی شهادت امام حسن عسگری (ع) در خوی + عکس
رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در نیشابور + عکس
آخرین اخبار
رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در نیشابور + عکس
راه اندازی دسته عزاداران خیابانی شهادت امام حسن عسگری (ع) در خوی + عکس
ارسال ۱۱۲ آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری ورنی در شهرستان اهر
گرامیداشت هفته دولت در نیشابور با حضور جمعی از اصحاب رسانه + عکس
مشکلات قاچاق سوخت و تصادفات رانندگی در منوجان
کلنگ‌زنی ۸ واحد مسکونی سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه به مناسبت هفته دولت
کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه همزمان با هفته دولت
گلایه از واریز نشدن حق پرستاری خانواده معلولان
افتتاح پروژه آبرسانی روستای خواجه‌آباد به‌ زیگ در نیشابور + عکس
قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت