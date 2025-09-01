رونمایی از مجهزترین خودروی آتش نشانی در نیشابور + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - مجهزترین خودروی آتش نشانی نیشابور با حضور "مهندس سید محمد رستمی" نماینده مردم نیشابور بزرگ، "مهندس مهدی دونده"فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، " میرفانی"شهردار شهرستان، "رئیس ومدیران آتش نشانی"شهرستان، نیروهای انتظامی و نظامی ودیگر مسئولین شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی رونمایی شد.در ادامه روند تقویت زیرساختهای ایمنی شهری در نیشابور و مناطق تابعه، یک دستگاه خودروی آتشنشانی ایویکو ۱۸ تن با تجهیزات کامل و پیشرفته، با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، به ناوگان عملیاتی سازمان آتشنشانی نیشابور اضافه شد. همزمان با رونمایی این خودرو، از چهار نفر از کارکنان سازمان آتشنشانی که در فرآیند تحویل و انتقال آن نقش مؤثری داشتند، تقدیر بهعمل آمد. "مهندس رستمی" نماینده مردم شریف نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه و بخش سرولایت درمجلس شورای اسلامی، طی چند مرحله مکاتبه رسمی با وزارت کشور، موضوع تأمین خودرو آتشنشانی مذکور را پیگیری کرده بود.
نخستین نامه ایشان خطاب به وزیر کشور ارسال شد که با پاسخ اولیه منفی مواجه گردید.
در ادامه، نامهنگاری دوم، با تأکید و صراحت بیشتر و استدلالهای فنی و اجتماعی انجام شد که زمینهساز تسریع در روند تخصیص خودروها شد.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
