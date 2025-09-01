قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آخرین اخبار
اجرای مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول دی ماه ۱۴۰۴
تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی ریلی ایران و روسیه/دیدار مدیرعامل راه آهن با مقامات دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
سهم ۳۰ درصدی بانوان از طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان
جایگزینی ۱۰ هزار موتور فرسوده با انواع BLDC در کولر‌های آبی
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت وجاهت قانونی ندارد
بیانیه پالایشگاه تهران در حمایت از رویکرد مسئولان شهرستان ری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز
نارضایتی مردم از پیش‌فروش خودرو/ اتحادیه نمایشگاه داران: کسی پاسخگو نیست
مردم نگران قیمت نباشند شیب کاهشی قیمت برنج استمرار دارد
سد‌های مهم تنها ۳۹ درصد آب دارند/ آب ۱۳ سد کمتر از ۱۰ درصد
سهم بالای ایران در بازار آبزیان چین/ فرصت طلایی برای جهش صادرات
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
توقف اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مناطق تهران برای دور زدن مقررات نظام مهندسی
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور
بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد
چشم‌انداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
پایش بیش از ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و معابر شهری در دولت چهاردهم
بخشنامه بیمه مرکزی برای رفع نگرانی مالکان خودرو‌های نامتعارف برای استفاده از بیمه بدنه
امضای تفاهم‌نامه همکاری اروندان و ملی حفاری ایران
صدور قبض‌های نجومی برای مشترکانی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند
دهیاری‌ها می‌تواند برق سبز خود را در بورس انرژی بفروش برسانند 
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
صرفه‌جویی بیش از ۱۳ همتی با نوسازی تراکتور‌های فرسوده از کاهش مصرف سوخت
تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر روستایی به امضا رسید
ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برای ترمیم ذخایر راهبردی در مردادماه
دستور وزیر نیرو برای تهیه لایحه جرم انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز صادر شد
بخش مسکن تا دو سال آینده همچنان درگیر رکورد است
ارزش بذر مصرفی کشور بالای یک میلیارد دلار است