ایران ۰ - ۰ هند/ گزارش زنده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های ملی فوتبال ایران و هند در دومین بازی گروه B امروز ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان، امین حزباوی، محمد نادری، مهدی هاشم نژاد، روزبه چشمی، مهران احمدی، امید نورافکن، امیرحسین حسین‌زاده و مجید علیاری

ترکیب تیم ملی هند

گورپریت سینگ ساندو، سندش جیگان، راهول شانکار بکه، انوار علی، ناروی نیکیل جایانتا پرابهو، سورش سینگ وانگجام، ویکرام پرتاپ سینگ، عرفان یادواد، محمد اویس مویککل، دانش فاروق و محمد عاشق کورونین

دقایق حساس بازی

نیمه اول:

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۵: شوت مهدی هاشم‌نژاد در اختیار دروازه‌بان هند قرار گرفت.

دقیقه ۹: ارسال امید نورافکن از روی کرنر به پشت محوطه جریمه رفت تا مهدی هاشم‌نژاد پس از کنترل و سرتوپ، شوت‌زنی کند، اما ضربه او پس از برخورد به بازیکن هند برای سومین بار به کرنر رفت.

دقیقه ۱۰: شوت روی پای چپ نورافکن از پشت محوطه جریمه دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه هند راهی اوت شد.

دقیقه ۱۱: ضربه سر علیاری روی ارسال توپ از جناح راست زمین را گورپریت سینگ جمع کرد.

دقیقه ۱۷: ارسال رامین رضاییان از جناح راست زمین به تیرک دوم و ضربه سر حزباوی با اختلاف کم از کنار دروازه هند راهی اوت شد.

دقیقه ۲۰: شوت محکم نورافکن با پای چپ از کنار تیرک عمودی دروازه هند عبور کرد.

دقیقه ۲۶: ارسال ضربه کرنر رضاییان را حسین کنعانی‌زادگان با ضربه سر به بالای دروازه هند زد.

دقیقه ۲۸: ارسال ضربه کرنر امید نورافکن را مدافع هند به اوت فرستاد.

دقیقه ۳۱: شوت هاشم نژاد با اختلاف به بالای دروازه هند رفت.

داور مسابقه چند دقیقه وقت استراحت برای بازیکنان ۲ تیم در نظر گرفت.