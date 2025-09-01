باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی پیشرفت‌های چشمگیر و مهمی در تمامی زمینه‌ها در کشور اتفاق افتاده است گفت: وضع اقتصادی ما نسبت به اوایل انقلاب اسلامی بسیار بهتر شده است و نظام اسلامی شرایط را برای سرمایه گذاران فراهم کرده تا تولید ثروت شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه تبیین شرایط اقتصادی کشور از منویات مقام معظم رهبری است افزود: ایشان می‌فرمایند کسانی که می‌خواهند شرایط اقتصادی کشور را تبیین کنند و تریبون دارند باید آنچه که داریم به مردم بگویند.

وی با تاکید بر اینکه بهترین سرمایه دولت این است که مقام معظم رهبری بزرگترین پشتیبان آنها است افزود: ایشان به مردم هم توصیه فرمودند قدردان تلاش‌های دولت و یاریگر اقداماتشان باشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در خصوص مشکلات استان در زمینه آب ، برق و صادرات نیز گفت: تبریز از سالیان گذشته به تجارت مشهور بوده و بالاترین تجارت کشور در این استان انجام می‌شده و امروز هم همین طور است مردم پرتلاش و خیر ما همواره تولید ثروت می‌کنند.

وی اظهار داشت: مردم ما همیشه ولایتمدار بوده و از تمامیت ارضی کشور صیانت کرده‌اند و دشمنان را مایوس کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل تصریح کرد: مردم آذربایجان در دفاع مقدس ۱۲ روزه پای کار بودند و همراه مسئولان دشمنان را مایوس کردند.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه خیلی از موضوعاتی که باعث شد دفاع مقدس ۱۲ روزه به فرصتی برای همبستگی ملی تبدیل شود گفت: حضور مردم در صحنه با رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش دولت باعث پیروزی ملت در این دفاع مقدس شد.

وی با بیان اینکه عملیات روانی یک جنگ نرم است گفت: جنگ روانی دشمنان همچنان ادامه دارد، آنها فهمیده‌اند با جنگ کاری از پیش نمی‌برند لذا به عملیات روانی و افزایش تحریم‌ها روی آورده‌اند.

فرزین خاطرنشان کرد: امید است با تصمیمات خوبی که در سطح کلان کشور گرفته می‌شود از شرایط سخت با همبستگی و همراهی مردم عبور کنیم و آرامش را به بازار برگردانیم.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی از استان‌های مهم کشور بوده و از تجارت ، اقتصاد قوی و نیروی انسانی کارآمدی برخوردار است همچنین در توسعه کشور و رشد آن نقش بسزایی دارد سعی داریم در جهت حل مشکلات استان قدم‌های مهم برداشته و گرهی از مشکلات مردم عزیز را باز کنیم.