باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پیام خود به شیخ الحدیث شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانستان، از وقوع زلزله مهیب در ولایت‌های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان که منجر به جان باختن شمار زیادی از شهروندان افغان و مصدومیت ده‌ها نفر دیگر شد، ابراز تأسف کرده است.

کولیوند تاکید کرده که جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان و خانواده قربانیان برای هرگونه همکاری بشردوستانه در این خصوص آمادگی کامل دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران در این پیام افزوده است: در این لحظات دشوار در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی (در صورت نیاز) را اعلام می‌کنیم.

منبع: جمعیت هلال احمر