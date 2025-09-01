بانک مرکزی ایرلند دیگر اوراق قرضه اسرائیل را تأیید نخواهد کرد

بانک مرکزی ایرلند از روز دوشنبه دیگر اوراق قرضه اسرائیل را تأیید نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی گزارش دادند که بانک مرکزی ایرلند از روز دوشنبه دیگر اوراق قرضه اسرائیل را تأیید نخواهد کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی ایرلندی RTE، آخرین اوراق قرضه منتشر شده توسط اسرائیل برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در اتحادیه اروپا، توسط لوکزامبورگ و نه بانک مرکزی ایرلند تأیید شده است.

این تحول پس از افزایش فشار بر بانک مرکزی از سوی مخالفان و فعالان برای امتناع از تأیید اوراق قرضه منتشر شده توسط اسرائیل رخ داد.

بر اساس این گزارش، گابریل مخلوف، رئیس بانک مرکزی نیز این اقدام را در نامه‌ای به مایرید فارل، رئیس کمیته مالی اویراچتاس روز دوشنبه تأیید کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که آخرین مجوز اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ایرلند روز دوشنبه منقضی شد.

این اسناد قبلاً توسط انگلیس برای کل اتحادیه اروپا تأیید می‌شد، اما اسرائیل پس از برگزیت به ایرلند روی آورد.

پیش از این هزاران نفر از مردم ایرلند با تجمع مقابل بانک مرکزی این کشور خواستار توقف فروش اوراق قرضه اسرائیل در این کشور شدند. آنها دولت ایرلند را به شراکت در نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه متهم کردند. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی
