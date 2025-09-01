انتهای مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی امشب و فردا شب به علت فعالیت عمرانی مسدود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: انتهای غربی بزرگراه شهید خرازی در شب‌های دوشنبه و سه شنبه دهم و یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۲:۰۰ لغایت ۰۸:۰۰ صبح روز بعد بعلت انجام عملیات نصب عرشه فلزی پل دوربرگردان غیر همسطح در حال احداث این محدوده مسدود می‌شود.

سرهنگ زینی‌وند، ضمن اشاره به اینکه هر دو مسیر این بزرگراه در زمان اجرای عملیات عمرانی فوق الذکر مسدود می‌شود، مقاطعی که در حوزه استحفاظی پلیس راهور تهران بزرگ است و محدودیت تردد در آنها اعمال می‌شود بهمراه مسیر‌های جایگزین را بشرح زیر اعلام نمود:

۱️- مسیر تندرو شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی در محدوده ورودی تونل s۲۰ مسدود می‌شود. مسیر جایگزین به سمت غرب، ورود به تونل s۲۰ به سمت جنوب تا بزرگراه شهید همدانی می‌باشد.

۲️- خروجی کندرو شمالی بزرگراه شهید خرازی به تندرو شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی مسدود می‌شود و جریان ترافیک از طریق زیر گذر پادگان شهید محمدی به سمت بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق و سپس به بلوار شهید اردستانی به سمت جنوب هدایت می‌شود.

۳️- ورودی به بزرگراه شهید خرازی غرب بعد از پمپ بنزین غدیر مسدود می‌گردد و وسایل نقلیه عبوری از طریق زیرگذر پادگان شهید محمدی و بزرگراه شهید خرازی به سمت شرق تا بلوار شهید اردستانی هدایت می‌شوند.

وی در ادامه بیان نمود: مسیر روستای ازگی، پمپ بنزین غدیر، پادگان شهید محمدی و بیمارستان در حال احداث شماره ۲ شریعتی، مسدود نشده و از کندرو شمالی امکان ورود به این موقعیت‌ها وجود داشته و مسیر خروجی نیز، از طریق زیرگذر پادگان شهید محمدی فراهم می‌باشد.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه از رانندگان عبوری از این مسیر درخواست نمود؛ حتما با توجه و تمرکز بیشتر به جلو و رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند و از توقف در پشت مقاطعی که محدودیت و ممنوعیت تردد اعمال می‌شود اجتناب نمایند تا حادثه‌ای ایجاد نشود.

برچسب ها: بزرگراه شهید خرازی ، پلیس راهور
