براساس اعلام نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴، همچنان سهم مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های برتر صفر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نتایج کنکور ۱۴۰۴ بار دیگر تصویری روشن از وضعیت آموزش در کشور ارائه داد؛ جایی که سهم مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های برتر تقریباً صفر است و موفقیت‌های اصلی، همچون سال‌های گذشته، به مدارس سمپاد، نمونه‌دولتی و غیردولتی اختصاص یافته است.
 
بر اساس آمار اعلام شده سازمان سنجش کشور:
• در گروه ریاضی، ۷ نفر از سمپاد، ۲ نفر از مدارس غیردولتی و یک نفر از دبیرستان البرز (دولتی خاص) برتر شدند.
• در گروه تجربی، ۹ نفر از سمپاد و تنها یک نفر از نمونه‌دولتی جای گرفتند.
• در گروه انسانی، ۷ نفر سمپاد، یک نفر غیردولتی و ۲ نفر نمونه‌دولتی حضور داشتند.
• در گروه هنر، سه نفر از سمپاد و یک نفر از مدارس دولتی خاص موفق شدند.
• و در گروه زبان، هر سه رتبه نخست از آنِ سمپاد شد.
 
به این ترتیب، در هیچ‌یک از گروه‌های آزمایشی، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی موفق به حضور در جمع برترین‌ها نشدند؛ اتفاقی که دیگر تکرارش عجیب نیست و به یک روند ثابت تبدیل شده است.

بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد هستند

الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد هستند.
 
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: برخلاف تصور رایج هموطنان مبنی بر این که تنها دانش‌آموزان مرفه، مناطق برخوردار و خاص مدارس استعدادهای درخشان در کنکور سراسری موفق می‌شوند، بررسی جزئیات آمار نشان می‌دهد رتبه‌های برتر کنکور از میان دانش‌آموزانی در شهرهای کوچک و حتی مناطق کمتر برخوردار کشور نیز است؛ شهرهایی همچون خدابنده در استان زنجان، مراغه، قرچک تهران، اسلامشهر، کاشان، نیشابور و اهواز.
 
الهام یاوری ادامه داد: در سال‌های گذشته، استان خوزستان چنین میزان موفقیتی نداشته و کسب سه رتبه تک‌رقمی توسط دانش‌آموزان اهوازی، پدیده‌ای کم‌سابقه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به عوامل مؤثر در این موفقیت‌ها تصریح کرد: رتبه برتر در کنکور، دستاورد حاصل مجموعه‌ای از شرایط و عوامل است؛ از توانایی‌ها و پشتکار فردی دانش‌آموزان گرفته تا فضای رقابتی سالم، فرهنگ تلاش در مدارس سمپاد و همچنین حمایت خانواده‌ها و مربیان علمی و انگیزشی».همچنین ایجاد چنین بستری برای دانش‌آموزان مستعد در مناطق کم‌برخوردار، فرصت ارزشمندی است تا ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی آنان شکوفا شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نیز تنها ۷ درصد از برترین‌ها از مدارس دولتی بودند و ۹۳ درصد باقی‌مانده سهم مدارس خاص یا غیردولتی بوده است. در کنکور ۱۴۰۲ نیز نفرات برتر از مدارس دولتی خاص، سمپاد و غیردولتی بودند به گونه‌ای که در سه گروه اصلی ریاضی، تجربی و انسانی تمام نفرات برتر از این مدارس بودند. همچنین ۲۹ نفر از نفرات برتر از سمپاد، ۹ نفر غیردولتی و تنها یک نفر از مدارس نمونه دولتی و باز هم سهم مدارس دولتی عادی صفر بود. طبق آمار اعلام شده برترین‌ها عمدتاً از مدارس تیزهوشان و غیردولتی بودند و مدارس دولتی عادی هیچ سهمی در جمع رتبه‌های برتر نداشتند.
 
این آمار نشان می‌دهد عدالت آموزشی، هنوز از حد شعار فراتر نرفته است. دانش‌آموزان مدارس دولتی در شرایطی وارد رقابت می‌شوند که کلاس‌های پرجمعیت، کمبود معلم متخصص و فقدان امکانات آموزشی به‌روز، دستشان را بسته است؛ در حالی که رقبایشان در مدارس خاص با بهره‌گیری از کلاس‌های تقویتی، مشاوران خصوصی و منابع متنوع برای کنکور آماده می‌شوند. نتیجه چنین شرایطی، چیزی جز حذف تدریجی مدارس دولتی از صحنه موفقیت‌های بزرگ نیست.
 
هر سال نام چند نخبه رسانه‌ای می‌شود، اما پشت این ویترین، هزاران استعداد در مدارس دولتی خاموش می‌مانند؛ صرفاً به این دلیل که در جغرافیای محروم‌تری متولد شده‌اند یا توان مالی خانواده‌هایشان اجازه دسترسی به امکانات ویژه را نمی‌دهد. عدالت آموزشی حکم می‌کند هیچ دانش‌آموزی قربانی محل تولد یا شرایط اقتصادی خود نشود، اما کنکور ۱۴۰۴ نشان داد این آرمان همچنان دور از دسترس است.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۴
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تنها دلیلش خود دانش آموزای سمپادن. مگرنه من ندیدم معلم هایی که توی تیزهوشان درس میدن حقوق بیشتری بگیرن تا بیان برای اونا خوب درس بدن. اونا همشون کلاس آنلاین میرن و آزمون های آزمایشی شرکت میکنن و توی این راه تلاش و استمرار دارن. بجای این حرفا و ایجاد نا امیدی راه نشون مردم بدین. با این حرفا باعث میشین مدارس دولتی افت کنن و باعث سستی دانش آموزای اونجا میشین. خودم همکلاسی داشتم هم سطح سمپادی ها بود و آخرشم به جایی رسید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مدارس سمپاد هم دولتیه و فقط دانش آموزانی میرن سمپاد ک آزمون قبول شدن و تنها مدارسی هست ک با تلاش و پشتکار نتیجه میگیرن
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ما کم هوش نیستیم
در واقع ما پول دار نیستیم
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کلا مملکت، قانون، مدارس، همه چی برا پولدار ها بسته شده،
تحریم برا پولدارها خوبه
یارانه برا پولدار ها خوبه
همه چی برا پولدار ها خوبه
هدف انقلاب همین بود مستضعفین در راس باشن البته مثل اولویت های دولت برعکس شده
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حالا این هیچی ما دانشگاه میرفتیم استاده زورش می آمد آموزش بده میگفت باید بیای خصوص و...یک قلم دستش نمی‌گرفت بکشه و رنگ ترکیب کنه توضیح بده یعنی همشون تو دهنم هستند اعمالها ورفتارهای اساتید دانشگاه دیگه کنکور که جا خودش داره کتاب معرفی می‌کنند بعد نوع سوالها متفاوت میشه که فقط اونایی که کلاس کنکور پیش استاد خاص و سهمیه داشتند بالاتر میشن چند سال من اینا برسی کردم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این دیگه پرورش استعداد درخشان نیست کشت وکار پول ودرود کردن هست مهم نیست تو کنکور تو ازدواج وشعل وکار وو ...فعلا همینه ببینیم خدا کارنامه اصلیشا دست کدوم بنده اش میده
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با اینکه با نفس وجود مدارس خاص مثل شاهد ، تیزهوشان نمونه دولتی و ... موافق نیستم اما اینکه شما انتظار داشته باشید مدارس استعداد درخشان رتبه برتر نشن و مدارس عادی رتبه بیارن خیلی عجیبه ؛ انگار انتظار داشته باشید تیم ملی فوتبال به جای بازیکنان لیگ برتر از بازیکنان محلات دعوت بشه
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دبیر شیمی
۲۱:۳۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
حرف حق رو اون معلم فیزیک زده وقتی دولت به یه معلم۱۵میلیون میده معلم هم نمی تونه امرار معاش کنه میره سراغ هزار ویک کار مردم کی به حقوق کم معلمان اعتراض کردن ؟اعتراض نکردن هیچ اینم عاقبتش
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۲۱:۲۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
همه اینا تبلیغ هستن اکثر مسئولان سطح بالا مدارس خصوصی دارن اینم یه تبلیغ برای چاپیدن جیب پولدارا
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محروم زادگان
۲۰:۳۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
این بی عدالتی را به کی باید بگیم خدایا شاهد باش فرزندان ما در مناطق محروم قربانی لج بازی و سیاست کاری بعضی افراد می‌شوند که یک ربع ساعت خودشان و فرزندان دلبندشان در این مناطق زندگی نکردن
۱
۹
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
فعلا همینه که هست / کار از بیخ خرابه
۰
۶
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۲۰:۰۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
پدر فقر بسوزه
بانی فقر در جامعه چه کسانی هستن ؟؟
۰
۷
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۱۹:۴۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
والا دختر من با استعداد بالا و ضریب هوشی فراوان تو همه المپیادها و مسابقات رتبه داشته ولی متاسفانه ورودی مدارس سمپاد به دلیل نداشتن پارتی و سهمیه پذیرفته نشد در صورتی که حتی مدیر مدرسه و کادر آموزشی متعجب شدن
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ببینید عزیزان. اینکه بیشتر قبولی های کنکور مال مدارس سمپاده یه دلیل خیلی واضح داره اما شما چون با بغض و کینه کامنت میذارید نمیتونید اون رو ببینید.
بچه های سمپاد قبلا یک بار غربال شدن. یعنی آزمون گرفتن و درسخون تر ها رو جدا کردن. حالا دوباره آزمون میگیرن. خب معلومه که درسخون تر ها آمار قبولیشون بالا تره.
کشور باید برای بچه هایی که کوشاتر و باهوش تر هستن فرصت های بیشتری ایجاد کنه و معلم های بهتری ارائه بده. چرا دیدگاه کمونیستی و چپ دارین شما؟؟؟ نمیشه که فقط یک مدل مدرسه باشه
۲۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
behnam
۲۰:۱۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باید یه امار دیگه از وضعیت مالی خانواده بچه هایی که تونستن به مدارس سمپاد راه پیدا کنن هم گرفته بشه چون بدون کلاس های خصوصی با معلم های گرون قیمت و کتابهای کمکی نمیشه وارد مدارس سمپاد شد پس درسخون های پولدار میتونن وارد مدارس خاص و از اونجا به رتبه های برتر کنکور برسن اگه روزی بیست ساعت هم درس بخونی ولی خانواده پول دار نداشته باشی که برای معلم خصوصی و کتاب کمک اموزشی و .....برات هزینه کنن به جایی نمیرسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باید به مدارس جنوب شهر تو کنکور ضریب بدن
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ما خودمون دولتی بودیم واقعا ظلمه معلم میومد درس نمیداد پس عدالت کو
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
میگن که سمپادی ها با استعدادن پس باید مدرسه بهتری داشته باشند. اصلا چطوره دولت برای دانش آموزای غیرسمپادی هزینه نکنه و با آزمون تیزهوشان بگه کی حق درس خوندن داره کی نداره. اصلا مدرسه رو برای بی استعدادا ممنوع کنند
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۸:۴۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باید تمام مدارس غیر دولتی و خاص تعطیل شود و فقط یک مدل مدرسه در کشور فعال باشد و آنهم مدرسه دولتی است .
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلام
۱۸:۴۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
میگفتم پول پول میاره درست میگن
اختلاف طبقاتی که ثروتمندان با احداث مدارس غیر دولتی بوجود اوردن خانمان سوز هستش
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
در مدارس عادی آینره بچه ها مهم نیست و در مدارس سمپاد به دلیل جایگاه اجتماعی پدر و مادرها به طور جدی با بچه ها کار میکنند و آینده بچه ها براشون مهمه. امان از بی عدالتی
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تا رتبه های 1000 رو هم بررسی کنید خیلی فرق زیاد نخواهد کرد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سمپاد آینده بچه ها براش مهمه و مدارس عادی فقط یه دیپلم میدن. به این ظلم در حق دانش آموزان مدارس عادی پایان دهید
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
نحوه تدریس و مدیریت مدارس دولتی افتضاح است بعضی از معلمان متاسفانه نه انگیزه دارند و نه روش تدریس مناسب مدارس شده محل بی بند و باری بعضی از دانش آموزان که با همان رفتار و وضع خیابانی در مدارس هستند ولی قانونی در آموز و پرورش و در مدارس حاکم نیست واتفاقاتی که در مدارس می افتد و توسط مدیران کتمان می شود خجالت آور و تاسف بار است در این مدارس دانش آموز چه انگیزه ای برای درس خواند دارد.
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بچه ای که شرایط مالی خوبی ندارد اگر وارد دانشگاه هم بشود تازه مشکلاتش آغاز می‌شود. وقتی کنار افرادی قرار می‌گیرد که از لحاظ مالی برتری محسوسی نسبت بهش دارند، تحقیر و سرشکسته می‌شود. حتی اگر استعداد هم داشته باشد آنقدر بهش سخت می‌گذرد که آرزوی مرگ می‌کند. اگر می‌خواهی درس بخوانی اول جیب را پر کن بعد اقدام کن
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ی زمانی درس میخواندبم که دکتر بشیم پول دربیاریم الان باید پول داشته باشیم یا سهمیه داشته باشیم تا دکتر بشیم این ظلمه
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باید تمام مدارس غیر دولتی و خاص تعطیل شود و فقط یک مدل مدرسه در کشور فعال باشد و آنهم مدرسه دولتی است .
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۱۴:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
چه جالب نه چه غم انگیز! فقط مدارس سمپاد فرهنگ تلاش دارند. اینقدر مردم رو دسته بندی نکنید و آینده اکثر دانش آموزان رو به بازی نگیرید. سمپاد سمپاد سمپاد
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
همه مدارس خاص و هیر دولتی باید تعطیل شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سم پاد
Iran (Islamic Republic of)
Zeynab
۱۴:۳۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
۲۴ساعت ک مدارس تعطیلن یا مجازی
معلماهم ک گیر مشکلات مالی ان نه درس و تربیت دانش اموزا
در طول یکسال حقوق معلما به کف۱۵تومن رسید
درحالی ک شبکه بهداشت با سالها کار و تجربه اوح حقوقش ۱۵ هست
وقتی همچین چیزی هست چه انتظاری ب مدارس داری
یه زمانی تنها قشری ک پولدار بودن معلما بودن هرجای بالاشهرنگا میکنی تا صاحب خونه فرهنگی بوده الان باز دور افتاده دستشون...
۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با این امکانات مدارس دولتی واقعا انتظار بیهوده هس از این بچه ها که رتبه بیارن و به نظرم اصلا مدرسه نرن و غیر حضوری تو خونه بخونن بهتره ...
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
همه مدارس خاص و غیر دولتی باید تعطیل شوند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مدارس دولتی باید از نظر علمی تقویت و مدارس غیر دولتی حذف بشوند دبیران مدارس در سه ماه تابستان باید در کلاس های باز آموزی و به روز شدن اطلاعات شرکت کنند و امتحان گرفته شوند و امتیاز بندی گردند و دستمزد آنها بر اساس سطح سواد و نتیجه کارشان داده شود.
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مدارس دولتی جانموندن ؛ دستشون کوتاه بود و نتونستن از منابع سرشار برداشت کنن
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام‌
بچه های الان اصلا حال و حوصله درس خوندن ندارند
اینو هم در نظر بگیرید
۱۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ما شمارو به مقام انسانیت می‌رسانیم،ما هم آخرت و هم دنیای شمارو آباد میکنیم،نگران نباشید ?
۵
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خیانت و کم لطفی مسئولین به مدارس دولتی روز به روز زیاد میشه.
۰
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۲۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
گفتگو با رتبه 4 کنکور / من مدرسه دولتی نبودم وگرنه قبول نمی شدم

کدخبر: 1156056 ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱۹:۱۶:۳۷
۰
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی دانش آموزان تفکیک می شوند مدارس دولتی هیچ امکاناتی ندارند قطعا عدالت آموزشی وبرتری مدارس خاص یک ادعای بی اساس هست
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بدون پول نمیشه هیچ کاری کرد
نه زندگی نه درس نه پیشرفت
اون زمان اگر تو انشای علم بهتر است یا ثروت مینوشتیم علم بهتره معلم بیشتر خوشش میومد
اما الان باید گفت صد در صد که ثروت مهمتر و بهتره
چون بدون پول اصلا نمیزارن درس بخونی
۰
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۰۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام به قسم های رئیس جمهور محترم (پیر ،پیغمبر) این مسئله را همه میدونن هرساله هم تکرار میشه ولی گفتنشون بیشتر جنبه سرگرمی ومثلا الکی که مردم فقیر باورشون بشه ممکنه پیگیری بشه وگرنه درکل محرومین از اول سرنوشتشون محروم بودن بود چرا که اگر این مطالب درست باشه کی باید اصلاح بشه وچه کسی میخواد اصلاح کنه .
نمیشه وای نمیشه کسی همدرد ما پیدا نمیشه ??
۱
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
هدف همین بود
مگر قرار بود دولتی‌ها جلوتر حرکت کنند
۰
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حیدری
۱۱:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی بچه ها ی درسخون میفرستین سمپاد میخواد تو مدارس عادی معجزه بشه . عملا ما خودمان بچه های بهوش و درس خوان از بچه های عادی جدا کردیم . جای رقابت نمونده
۱
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه معلمان هروز بیکارند و حقوق زیاد میخواهند در سال 100 روز خالص کار می کنند دانشگاه فرهنگیان بجای برگزیدگی نسل باسواد و قوی به فکر نسلی منزوی و مذهبی است و افراد بیسواد را معلم کرده است که نتیجه همین است به زودی خواهیم دید فقرا فقیرتر و بیکارتر و اغنیا بر کرسی ها تکیه میزنن
۲۴
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خود بچه ها و خانواده هایشان هم غیرت رشد ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اصلا اینطور نیست دانشگاه فرهنگیان رتبه های برتر ودانش اموزان زرنگ قبول میشوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ناشناس 11:37 خانواده ها بی غیرت نیستن ،این معلما هسن که همه دلال هستن و بی وجدان و خیانت میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
شماهایی که دم از خیانت معلم می زنید .فقط یک روز برین سرکلاس به جای معلم تا ببینید که چه وضعیتی در مدارس دولتی . بچه شب تا دیروقت بیدار بود سر کلاس فقط خوابش می یادی عده هم افسرده و دلمرده که مسبب آن دعواهای شما پدر و مادرها در خانه هستند .یک عده هم به خاطر انتظار بی جای پد. و مادر وارد رشته ای میشن که هیچ علاقه ای بهش ندارند میمونه د۰ درصد کلاس که معلم بائو تمام سعیش را بکنه نود درصد حدا قل روی این ده درصد تاثیر نگذاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دانشگاه فرهنگیانو خیلی نمی شه گفت ولی ماده ۲۸ هست که معلم های بی سواد از دانشگاه پیام نور و ... جذب می کنه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کاملا با ۱۲.۳۶ موافقم
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۱:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
من مدرس فیزیک هستم کنکور هم تدریس میکنم واقعیت صرف نمیکنه به حقوق دولتی گلوم رو جر بدم تو کلاس درحد پولی که دولت می دهد تدریس میکنم وبه دانش آموزهام گفته ام که اگه تدریس عمیق دوست دارین بیایین کلاس خصوصی
۳۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دبیرانی مث شما کم هستن که بخاطر پول کار کنن .
هستن و میشناسم دبیرای باوجدانی که هیچ کم کاری نمیکنن و سعی میکنن تمام نکات رو همون وقت کم به دانش اموزا بگن .
همانطور که پزشکان و وکلا و ....همه قشر کاری اول شروع کار قسم میخورن که با تمام توان خدمتگزار باشن دبیران هم از این قاعده مستثنی نیستن حالا امثال شما هم پیدا میشه که ارجاع میدین کلاس خصوصی.دلیل نیست همه مث شمان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
از قضا یه دبیر داریم که بچه ها کلی بهشون پیشنهاد کلاس خصوصی میدن قبول نمیکنن ایشون . و همون اول سال میگه که با حواس کامل گوش بدن چون هیچ نکته ای رو نگفته نمیذارن و ریز به ریز نکات رو سر کلاس میگن.
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۳:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه پول نباشه نانوایی نان نمیده،اگه پول نباشه سوپرگوشت گوشت نمیده اگه پول نباشه اصلا حق حرف زدن نداری چون میگه مشترک گرامی لطفا سیم کارت همراهت رو شارژ کن......و...ووو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
معلم ۱۳:۲۶. من خودم معلمم بنظر من میشه خیلی از نکات رو همون سر کلاس گفت.و نیاز به کلاس خصوصی و این چیزا نیست اگر دانش اموز اهل درس و یادگیری باشه. معلم سراغ دارم که همون چند دقیقه ای رو که فرصت تنفس میده به دانش اموزا خستگی بگیرن عذاب وجدان میگیره که این چند دقیقه رو درس نداده .چرا جوری حرف میزنین که انگار همه چی ‌پول
هست و ادم باید از وظیفه ای که بهش محول بشه کم بذاره.
فوق برنامه و خصوصی بحثش جداست ولی سر کلاس فکر نکنم هیچ معلم باوجدانی کم کاری داشته باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خیانت می کنی
زورت نمی رسه حق و حقوقت را بگیری به مظلومان و گرسنگان خیانت می کنی
من هم معلمم ولی هیچ گاه خیانت نکردم حتی گرسنه هم می موندم ولی تو کلاس نهایت تلاشم را می کردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مواظب پولی که میبری سر سفره زن و بچه ت باش...هرچند امثال تو اعتقادی ندارین .
Iran (Islamic Republic of)
معلم فیزیک
۱۹:۲۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
توکه مگی منم معلمم خیانت نمیکنم مگه من خیانت کردم ؟؟؟پراید هر کاریش کنی نهایت ۱۴۰تا میره ولی یه جت چی؟من بخوابم توکلاس ازامثال شماکه از راه چهل هزاری و شرکتی و قردادمعین و نهضت سوادآموزی اومدی معلم شدی بیشتر کارای دارم تو همون پرایدی که نهایت ۱۴۰میری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
معلم فیزیک ۱۹:۲۳
واقعا این لحن کلام شما جای تاسف داره
بنظر من شما اشتباهی معلم شدی .
برو بخواب سر کلاس ببینم این لقمه حروم از گلوتون به خیر و خوشی پایین میره عاقبت
Iran (Islamic Republic of)
معلم فیزیک
۲۱:۲۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
آیا حقوق معلمی که ۲۰سال سابقه داره ۲۰میلیون حقوق میگیره واقعن کفاف خورد خوراکش رو می بینه ؟؟؟؟؟والله چیزی نخوردیم که حروم باشه
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
یجوری میگید خیانت . همتون برید ببینید یه دکتر متخصص خاظره با ویزیت پنجاه هزار تومن شما رو ویزیت کنه؟ بعدم میگی خب حقشه زیاد بگیره. پس اون معلم بیچاره چی؟ که بعد ۲۰ سال کمتر از ۳۰ میلیون میگیره. اگه یه لحظه خودتون رو بذارید جای معلم میتونی کامل بهشون حق بدی. چرا استاد های کلاس های خصوصی و آنلاین بهترین تدریس رو دارن؟ چون بهترین پول رو میگیرن. این قاعده دنیاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اطلاعات شما درمورد مدارس سمپاد کاملا اشتباه است .دلیل اصلی موفقیت دانش آموزان سمپاد فقط وفقط رقابت سخت بین بچه هاست نه امکانات یا معلمان خاص .کسانی که دانش آموز مدارس سمپاد دارند میدونند که کادر آموزشی مدارس سمپاد با مدارس دولتی هیچ فرقی نداره .
۲۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سمپاد با سازمان سنجش ساخت و پاخت داده و سوالات کنکور را به مدارس سمپاد میده
اصلا دانش آموزان سمپاد از بقیه برتر نیستند.
مافیای کنکور پشت قضیه است
Iran (Islamic Republic of)
داورپناه
۱۰:۵۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باسلام دختر ماکه فارغ‌التحصیل دانشگاه در رشته آموزش ابتدایی و پیش دبستانی هستند سالهاست در مدارس ابتدایی شهرستان کهگیلویه دهدشت مشغول تدریس بوده حالا بعلت بالا بودن شهریه مدارس غیر انتفاعی بعد چند سال بیکار با تجربه و تخصص عملی برای استخدام در آموزش و پرورش نداشتن امتیاز یا سهمیه بیکار شده قانون نیست که از اینها حمایت کند
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
امیدواریم پشت ماجرا روابطی نباشه که از این طریق مردم رو به سمت مدارس غیر دولتی سرازیر کنه...و البته رتبه سازی سازماندهی شده
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
این دنیای لعنتی همیشه برای پولدارا بوده و هست...امیدواریم اون دنیا هم پول حرف اول رو نزنه که بشیم دو سر باخت
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مرد حسابی پولدارها با خیری اون دنیارو هم خریدن
Germany
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ما هم خدایی داریم
Iran (Islamic Republic of)
صفرعبدالله زاده
۱۰:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام
خبرنگارمحترم که این موضوع را بررسی می کنید، می دونید چرا سهم مدارس دولتی در نفرات برتر کنکور صفر می باشد؟
علت اینکه، مراکز تربیت معلم تعطیل شدند ودانشگاه فرهنگیان با برنامه ریزی وبرنامه نویسی غلط، نتوانستند نیروی انسانی برتر تربیت کنند؟
وازطرف دیگر استخدام وجذب نیروی انسانی غیرمرتبط به صورت فله ای، برای بدون معلم نماندن کلاسهای درسی روانه کلاسها کردند که کارایی وعملکرد صفر دارند.
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دوست گرام معلمان سمپاد هم از آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان هستند . از خارج نمیان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بله راست میگی 80 درصد سوالات در مدارس سمپاد بازبینی میشه چون که هرکسی نمیتونه بره مدارس سمپاد
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بله، همه میدونن استعداد و هوش برتر واقعی اما کم هست، دانش آموزان سمپاد پشتکار توامان با حمایت سطح بالای خانواده ، معلمان خصوصی حتی برای دروس حفظی علاوه بر دورس پایه و صد البته مدارس در مکان خوب شهر و منطقه با امکانات علمی منابع و تجهیزات و همچنین آزمایشگاه در حد دانشگاه رو دارند که تو مدارس دولتی درصد ناچیزی از این امکانات و فضا در اختیار بچه هاست ، و حتما که این رقابت کنکوری نابرابر، غیر عادلانه و ظلمه!!!
نوع امتخان رو عوض کنید نه اینکه امکانات متفاوت، آزمون یکسان...
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام ممنون که درد مردم را بیان می‌کنید.

واقعا نیازه روی این موضوع فکر و تغییر ایجاد بشه.

هیچ کسی نافی این نیست که بچه هایی که سمپادی هستند تلاش می‌کنند ولی امکانات هم باید برای همه یکسان باشد.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
چه تلاشی مافیاست
سوالات کنکور بر اساس خواست چنین مدارسی طراحی می شود و یا سوالات کنکور در اختیار آنها قرار می گیرد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دحتر دوست من در فرزانگان است و رتبه خوبی هم گرفته. این خیلی بد است که عدالت آموزشی نیست. این فقط حسرت به دل بقیه می گذاره و بس. یعنی بقیه مردم که توانایی مالی ندارند استعداد و هوش ندارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدایا خودت به فریاد ما برس
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
فرزانگان که پولی نیست هوشی هست دخترت درس خون باشه و با هوش قبول میشه همه چیز گردن پول و امکانات نندازیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بله مدارس سمپاد با سازمان سنجش ساخت و باخت کرده اند و طبق معمول منافع مشترک دارند
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
حالا اینو که وگفتی یعنه چه؟
میخای مردم به سمت مدارس خاص سوق بدی ؟؟
یا میخای مدارس دولتی کم اهمیت جلوه بدهی ؟
یا میخای شهریه ها را برا مردم بدبخت فقیر زیادتر کنی ؟؟؟!!!
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
عدالت آموزشی ؟ این حرف وجود خارجی ندارد مثل همه موارد دیگر کسی که برای آموزش فرزندش پول دارد و سرمایه گذاری بیشتری میکند برنده است مثل خیلی چیزهای دیگر بقیه هم سیاهی لشکرند خودمان را گول نزنیم
۲
۱۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
چرا شهریه هایییی میلیاردیییییی از بچه هایی مردم میگیرین
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
میلیاردی می گیرند ولی سوالات کنکور را در اختیارشان قرار می دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
چقد قشنگ از افتخاراتتون و عدالتتون میفرمایید
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بله این هم نوعی از عدالت آموزشی است !!!
۰
۱۶
پاسخ دادن
