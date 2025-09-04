رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۱۵۸ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تلکنون ۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و مابقی مطالبات قول دادند هرچه سریع تر تعیین‌ تکلیف شود.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن نرسد چراکه فصل خرید انبوه به اتمام رسیده است. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نهاده دامی بر میزان خرید تضمینی گندم بیان کرد: افزایش قیمت نهاده های دامی رقیبی برای گندم شده که براین اساس پیش بینی می شود ۲۰۰ هزارتن گندم تولیدی از چرخه خرید خارج شده است.

وی گفت: براساس آمار خرید و نیاز گندم کشور، رقمی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تن گندم کسری کشور باید از طریق واردات تامین شود.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، واردات گندم
خبرهای مرتبط
کشاورزان با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعلام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
گندم = محصول بشدت آب بر = ممنوع الکشت
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!