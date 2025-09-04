رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۱۵۸ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تلکنون ۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و مابقی مطالبات قول دادند هرچه سریع تر تعیین‌ تکلیف شود.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن نرسد چراکه فصل خرید انبوه به اتمام رسیده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نهاده دامی بر میزان خرید تضمینی گندم بیان کرد: افزایش قیمت نهاده های دامی رقیبی برای گندم شده که براین اساس پیش بینی می شود ۲۰۰ هزارتن گندم تولیدی از چرخه خرید خارج شده است.

وی گفت: براساس آمار خرید و نیاز گندم کشور، رقمی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تن گندم کسری کشور باید از طریق واردات تامین شود.