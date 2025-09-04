استاندار کردستان بر لزوم معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی تاکید کرد و رسانه‌ها را به ایفای نقش پررنگ‌تر در این زمینه فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن لهونی چهارشنبه شب در دیدار مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در سنندج این اقدام را راهکاری برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و تسریع در توسعه اقتصادی منطقه دانست.

وی با اشاره به پتانسیل‌های غنی استان در حوزه‌های گردشگری و معادن گفت: رسانه‌ها، به ویژه خبرگزاری ایرنا، مسئولیت مهمی در قبال معرفی این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارند.

لهونی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری می‌تواند بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی‌های استان را جبران کند، بر اهمیت استفاده از توانمندی‌های روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بومی نیز تاکید کرد.

استاندار کردستان خبرنگاران را سرمایه‌ای ارزشمند برای حل مشکلات استان دانست و بر ضرورت مشورت با این قشر تاثیرگذار برای یافتن راهکار‌های توسعه‌ای تاکید کرد.

