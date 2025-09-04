رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر تأکید کرد که ترکیه در برابر رنج و ظلم به فلسطینیان به دلیل حملات اسرائیل سکوت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاحیه هفته مولود نبی در آنکارا گفت: نمیتوانیم در برابر رنجی که بنیامین نتانیاهوی بیرحم بر فلسطین تحمیل میکند، ساکت و نظارهگر باشیم.
رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه نگرانیهای این کشور فراتر از مرزهای آن است، بر همبستگی با ملتهای مسلمان درگیر جنگ تأکید کرد.
وی گفت: نیمی از روح ما اینجاست؛ نیمه دیگر در غزه، فلسطین، یمن، سودان و افغانستان است، جایی که زخمهای جهان اسلام همچنان تازه است.
اردوغان با تأکید بر موضوع وحدت اعلام کرد: ما همه مسلمانان را آجرهای یک ساختمان و اعضای یک بدن میدانیم. علیرغم آشفتگی در سراسر منطقه، اردوغان خواستار مقاومت وایستادگی شد.
وی گفت: ناامید نیستیم و هرگز ناامید نخواهیم شد. علیرغم بیعدالتیها، نابرابریها و ستمها در جغرافیای ما، هرگز تسلیم ناامیدی نخواهیم شد.
منبع: ایرنا