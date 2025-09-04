رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر تأکید کرد که ترکیه در برابر رنج و ظلم به فلسطینیان به دلیل حملات اسرائیل سکوت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاحیه هفته مولود نبی در آنکارا گفت: نمی‌توانیم در برابر رنجی که بنیامین نتانیاهوی بی‌رحم بر فلسطین تحمیل می‌کند، ساکت و نظاره‌گر باشیم.

رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه نگرانی‌های این کشور فراتر از مرز‌های آن است، بر همبستگی با ملت‌های مسلمان درگیر جنگ تأکید کرد.

وی گفت: نیمی از روح ما اینجاست؛ نیمه دیگر در غزه، فلسطین، یمن، سودان و افغانستان است، جایی که زخم‌های جهان اسلام همچنان تازه است.

اردوغان با تأکید بر موضوع وحدت اعلام کرد: ما همه مسلمانان را آجر‌های یک ساختمان و اعضای یک بدن می‌دانیم. علیرغم آشفتگی در سراسر منطقه، اردوغان خواستار مقاومت وایستادگی شد.

وی گفت: ناامید نیستیم و هرگز ناامید نخواهیم شد. علیرغم بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها و ستم‌ها در جغرافیای ما، هرگز تسلیم ناامیدی نخواهیم شد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: غزه ، ترکیه
خبرهای مرتبط
آغاز عملیات‌های جدید حماس در غزه
شهادت تصویربردار شبکه العام در غزه + فیلم
ادامه آتش‌سوزی جنگل‌ها در ترکیه + فیلم
هشدار القسام به رژیم صهیونیستی درباره گسترش عملیات نظامی در غزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
( اردوغان: ترکیه هیچگاه در مقابل ظلم در غزه سکوت نخواهد کرد ) کشتی کمک رسانی به غزه و انسان های شریف ترکیه را اسرائیل کشت و سکوت نمودی و تجارت با اسرائیل را سرعت ادامه دادید حالا این جمله را بیان می نمایی چه حرف مضحکی
۰
۴
پاسخ دادن
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل