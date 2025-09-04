باشگاه رئال مادرید فهرستی ۴۰ نفره از بازیکنان خود برای فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، این فهرست را امروز در اختیار مدیران باشگاه قرار داد.
در حالی که انتظار میرفت سرخیو آرسنال، همانند فصلهای گذشته، در جمع دروازهبانها حضور داشته باشد، نام او در فهرست جدید دیده نمیشود. به جای او، خاوی ناوارو، دروازهبان تیم جوانان A، در فهرست قرار گرفته است تا همراه با کورتوا، لونین و فران گونزالس چهار دروازهبان رئال مادرید در این رقابتها باشند.
فهرست کامل رئال مادرید برای لیگ قهرمانان اروپا:
دروازهبانها: کورتوا، لونین، فران گونزالس، خاوی ناوارو
مدافعان: کارواخال، میلیتائو، آلابا، ترنت، آسنسیو، کارراس، فران گارسیا، رودیگر، مندی، هویسن، دیهگو آگوادو، فورتهآ، داوید خیمنس، خوان مارتینز، والدپنیاس
هافبکها: بلینگام، کاماوینگا، والورده، شوامنی، گولر، سبایوس، چسترو، پل فورتونی، مانوئل آنخل، سزار پالاسیوس، کریستین داوید، دِ یانوس، تیاگو پیتارچ
مهاجمان: وینیسیوس، اندریک، امباپه، رودریگو، گونزالو، براهیم، ماستانتونو، یانیز
منبع: مهر