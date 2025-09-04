هافبک تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید: بدون تیم هم بمانم و تنها تمرین کنم، هیچ وقت به استقلال نمی‌روم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا شکاری هافبک تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد:  اولین باری که قرار بود به پرسپولیس بپیوندم، زمانی بود که در کازان بودم، اما الان خیلی خوشحالم که پرسپولیسی شدم، آقای کارتال دستور دادند که به پرسپولیس بیایم، دوست داشتم زمان برانکو و گل محمدی در پرسپولیس بازی کنم.

شکاری درباره اینکه از تیم استقلال هم پیشنهاد داشت، گفت: همیشه از استقلال پیشنهاد داشتم، زمان منصوریان و نکونام به شکل جدی به دنبال جذب من بودند، اما گفتم نمی‌توانم به استقلال بیایم، چون پرسپولیسی هستم، گفتند فوتبال حرفه‌ای است، اما من فقط پرسپولیس در قلبم بود و نمی‌توانستم این کار را انجام بدهم. بدون تیم بمانم و تنها تمرین کنم،   هیچ وقت به استقلال نخواهم رفت.

او ادامه داد: ابتدا نمی‌دانستم سپاهان قرارداد من را ثبت نکرده است. من در لیست  کارتال بودم، اما  برای پیوستن به پرسپولیس مشکل رضایتنامه داشتم و تقریبا انتقالم منتفی شده بود، بعد از یک یا ۲ هفته متوجه شدم و به باشگاه پرسپولیس  تماس گرفتم  و گفتم در حال حاضر بازیکن آزاد هستم، اگر کارتال من را می‌خواهد می‌توانم به پرسپولیس بپیوندم و کارتال هم دستور جذب من را داد. کارتورن هم از این موضوع ناراحت شد و در هفته آخر به من بازی نداد.  

شکاری بیان کرد: وقتی در سپاهان بازی می‌کردم فقط به فکر این تیم بودم، اما تا بازی تمام می‌شد، اول از همه نتیجه بازی پرسپولیس را چک می‌کردم، کارترون اینقدر خوب به ما اعتماد به نفس می‌داد اگر پنجاه بودیم هزار می‌شدیم.  

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: وضعیت تیم در ۲ هفته ابتدایی لیگ برتر خوب است، قرار بود شماره ۱۰ بپوشم، اما سرلک با من درباره شماره ۱۰ صحبت کرد و شماره هشتاد و یک را به خاطر همسرم می‌پوشم.  

او بیان کرد: استقلال تیم بزرگی است، اما  من پرسپولیسی هستم و نمی‌توانم در این تیم بازی کنم، من همین توقع را از بازیکنان استقلال دارم که به تیم خود علاقه داشته باشند و در پرسپولیس بازی نکنند.

شکاری درباره وضعیت "سرژ اوریه" باعث آسیب رسیدن به بازیکنان پرسپولیس نمی‌شود، گفت: بیماری هپاتیت این بازیکن  باعث آسیب رسیدن به بازیکنان نمی‌شود، سطح بازی او بالا است و کم کم آماده می‌شود تا بازی کند. زیاد در جریان جزییات نیستم، اما او بازیکن خوبی است.  

او درباره نحوه برخورد با وحید امیری و او با دستور هاشمیان پشت دروازه تمرین می‌کرد، گفت: نه، وحید امیری پشت دروازه روپایی نمی‌زد، همه با هم جا به جا می‌شدیم.  وحید امیری اخلاقی و فوتبالی خیلی قوی است و  او تا آخرین روز‌ها در تمرینات گروهی حضور داشت. اطلاعی ندارم که در گروه باشگاه در فضای مجازی حضور داشت یا خیر. در ضمن اصلا ما نمی‌توانیم در گروه پیامی ارسال کنیم و فقط ویژگی اطلاع رسانی دارد.  

شکاری در واکنش به حواشی اخیر زندگی شخصی و فوتبالی خود گفت: من را قضاوت کردید و از شما ناراحت شدم. با اخبار دروغ مراسم ازدواج من را بهم زدند. من فوتبالم را مدیون همسرم هستم و بعد از حضورم در تراکتور، فوتبالم داشت نابود می‌شد. هیچ وقت دوست نداشتم این شرایط پیش بیاید.

