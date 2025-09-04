حماس به اظهارات «دونالد ترامپ» واکنش نشان داد و تاکید کرد که همچنان در انتظار پاسخ رژیم صهیونیستی به طرحی است که میانجی‌گران در تاریخ ۱۸ اوت به این جنبش ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، حماس در بیانیه‌ای، بار دیگر بر آمادگی خود برای انجام یک توافق جامع تاکید کرد که بر اساس آن، تمامی اسیران در اختیار مقاومت در ازای تعدادی توافق شده از اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد خواهند شد.

حماس افزود: این توافق باید در چارچوب یک توافق جامع باشد که جنگ علیه نوار غزه را پایان دهد، خروج تمامی نیرو‌های اشغالگر از سراسر این باریکه را تضمین کند، گذرگاه‌ها و معابر را برای ورود تمامی نیازمندی‌های غزه باز کند و فرآیند بازسازی غزه را آغاز کند.

همچنین حماس بر موافقت خود برای تشکیل یک اداره ملی مستقل متشکل از تکنوکرات‌ها (کارشناسان مستقل) تاکید کرد که بلافاصله پس از توافق، مسئولیت مدیریت تمامی امور نوار غزه و ایفای وظایف خود در همه حوزه‌ها را بر عهده بگیرد.

به رغم اعلام موافقت حماس با طرح پیشنهادی مصر و قطر، نتانیاهو همچنان بر طبل جنگ می‌کوبد و پاسخی به این پیشنهاد نداده است.

این در حالی است که همزمان با اعلام ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در مورد آغاز عملیات «ارابه‌های گدعون ۲»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حماس باید فورا" همه ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را آزاد کند.

رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: «به حماس می‌گویم فوراً همه ۲۰ اسیر را آزاد کند، نه ۲ یا ۵ یا ۷ نفر را. اگر این کار انجام شود، شرایط به سرعت تغییر خواهد کرد و موضوع پایان می‌یابد.»

