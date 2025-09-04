باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرکز اطلاعرسانی فلسطین از عملیاتهای جدید حماس در غزه خبر داد و گفت که گردانهای القسام، عملیاتهای جدید خود را تحت نام «عصای موسی» آغاز کردهاند تا به اشغالگران بگویند که این عصا، که نمادی از معجزه و قدرت الهی در برابر ستمگران بود، امروز به نمادی از شگفتیهای نظامی در غزه تبدیل خواهد شد.
همانطور که عصای موسی، سحر فرعون را بلعید و مکر او را باطل کرد، مقاومت غزه نیز با عصای خود طرحها و نقشههای اشغالگران را خواهد بلعید و دروغهایی را که تحت عنوان «ارابههای گدعون۲» ترویج میکنند، باطل خواهد کرد.
حماس افزود: آنچه در محله زیتون و اردوگاه جبالیا رخ داد، تنها اشارهای اولیه است به اینکه عصا افکنده شده و میدان، شاهد وقایعی خواهد بود که دشمن قادر به تفسیر یا مهار آن نیست.
اشغالگران قصد داشتند فصل جدیدی را با عملیات نظامی خود آغاز کنند، اما پاسخ قسام این فصل را با عنوانی متفاوت نوشت که «عصای موسی… آغاز معجزات و پایان دروغها».
گردانهای القسام عصر چهارشنبه اعلام کرد که در پاسخ به عملیات «ارابه گدعون۲»، سلسله عملیاتهای عصای موسی را آغاز کرده است.