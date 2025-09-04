امسال با وجود کاهش چشمگیر وسعت آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع لرستان، همچنان صدها هکتار از رویشگاه‌های طبیعی استان در آتش سوخت؛ زخمی عمیق که التیام آن سال‌ها زمان می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جنگل‌ها و مراتع لرستان هر ساله تابستان‌های سختی را پشت سر می‌گذارند؛ تابستان‌هایی که آتش بی‌رحمانه بر قامت سبز طبیعت می‌نشیند.

 اگرچه امسال به‌دلیل کاهش پوشش گیاهی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، خسارت‌ها نسبت به سال گذشته به‌شدت کاهش یافته، اما واقعیت این است که هر هکتار سوخته‌شده، ضربه‌ای سنگین بر تنوع زیستی و زیست‌بوم استان است.

کاهش آماری حریق می‌تواند خبر خوشی باشد، اما زخم‌های عمیق ناشی از سوختن درختان، از بین رفتن زیستگاه‌ها و تهدید معیشت جوامع محلی، همچنان پا برجا است.

۶۵ آتش‌سوزی در یک سال

بهروز دریکوند، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، اعلام کرد:از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ فقره حریق به وسعت ۶۴۶ هکتار در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده است. بیشترین آتش‌سوزی‌ها مربوط به کوهدشت بوده و پس از آن شهرستان‌های دلفان و خرم‌آباد بیشترین سهم را داشته‌اند

 کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته

به گفته این مقام مسئول، سال گذشته بیش از ۴۷۷۱ هکتار از مراتع و جنگل‌های لرستان طعمه آتش شد، اما امسال این رقم به ۶۴۶ هکتار رسیده است.

دریکوند دلیل این کاهش را کمبود پوشش گیاهی و اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.

شناسایی ۱۰۰ نقطه بحرانی

معاون منابع طبیعی لرستان با اشاره به وضعیت پرخطر مناطق جنگلی گفت: بیش از ۱۰۰ نقطه بحرانی حریق در لرستان شناسایی شده است. متأسفانه برخی نقاط نیمه‌بحرانی نیز امسال به شرایط بحرانی رسیدند، اما با تلاش نیروهای امدادی و مشارکت مردم، وسعت آتش‌سوزی‌ها تا حد زیادی مهار شد.

طبق گزارش منابع طبیعی، کوهدشت رکورددار آتش‌سوزی‌ها بوده است. دلفان و خرم‌آباد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و کمترین حریق‌ها به شهرستان‌های سلسله، دورود و ازنا اختصاص یافته است.

این پراکندگی نشان می‌دهد مناطق غربی و مرکزی لرستان همچنان کانون‌های پرخطر باقی مانده‌اند.

برچسب ها: آتش سوزی ، جنگل
خبرهای مرتبط
امسال ۶ هزار و ۷۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور طعمه حریق شد
آتش‌سوزی در یانه‌سر کردکوی/ ۳ هکتار از عرصه‌های جنگلی اُرس و شاخه زاد سوخت
مهار آتش سوزی در جنگل‌های نیق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده شاهی لرستان؛ شاهراهی شگفت‌انگیز در قلب زاگرس
جاده زخمی لرستان؛ آیا پروژه نیمه‌تمام تمام می‌شود؟
فرصت‌سوزی شهری در لرستان؛ اعتبارات بازآفرینی خاک می‌خورد
آخرین اخبار
فرصت‌سوزی شهری در لرستان؛ اعتبارات بازآفرینی خاک می‌خورد
جاده زخمی لرستان؛ آیا پروژه نیمه‌تمام تمام می‌شود؟
جاده شاهی لرستان؛ شاهراهی شگفت‌انگیز در قلب زاگرس
۹ درصد پیشرفت در ۱۳ سال؛ پروژه‌ای که در عطش بودجه مانده است
خانه‌هایی که سقفشان، حیاط همسایه است