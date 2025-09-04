باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جنگل‌ها و مراتع لرستان هر ساله تابستان‌های سختی را پشت سر می‌گذارند؛ تابستان‌هایی که آتش بی‌رحمانه بر قامت سبز طبیعت می‌نشیند.

اگرچه امسال به‌دلیل کاهش پوشش گیاهی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، خسارت‌ها نسبت به سال گذشته به‌شدت کاهش یافته، اما واقعیت این است که هر هکتار سوخته‌شده، ضربه‌ای سنگین بر تنوع زیستی و زیست‌بوم استان است.

کاهش آماری حریق می‌تواند خبر خوشی باشد، اما زخم‌های عمیق ناشی از سوختن درختان، از بین رفتن زیستگاه‌ها و تهدید معیشت جوامع محلی، همچنان پا برجا است.

۶۵ آتش‌سوزی در یک سال

بهروز دریکوند، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، اعلام کرد:از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ فقره حریق به وسعت ۶۴۶ هکتار در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده است. بیشترین آتش‌سوزی‌ها مربوط به کوهدشت بوده و پس از آن شهرستان‌های دلفان و خرم‌آباد بیشترین سهم را داشته‌اند

کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته

به گفته این مقام مسئول، سال گذشته بیش از ۴۷۷۱ هکتار از مراتع و جنگل‌های لرستان طعمه آتش شد، اما امسال این رقم به ۶۴۶ هکتار رسیده است.

دریکوند دلیل این کاهش را کمبود پوشش گیاهی و اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.

شناسایی ۱۰۰ نقطه بحرانی

معاون منابع طبیعی لرستان با اشاره به وضعیت پرخطر مناطق جنگلی گفت: بیش از ۱۰۰ نقطه بحرانی حریق در لرستان شناسایی شده است. متأسفانه برخی نقاط نیمه‌بحرانی نیز امسال به شرایط بحرانی رسیدند، اما با تلاش نیروهای امدادی و مشارکت مردم، وسعت آتش‌سوزی‌ها تا حد زیادی مهار شد.

طبق گزارش منابع طبیعی، کوهدشت رکورددار آتش‌سوزی‌ها بوده است. دلفان و خرم‌آباد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و کمترین حریق‌ها به شهرستان‌های سلسله، دورود و ازنا اختصاص یافته است.

این پراکندگی نشان می‌دهد مناطق غربی و مرکزی لرستان همچنان کانون‌های پرخطر باقی مانده‌اند.