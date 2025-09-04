باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- وقتی نام گرندکانیون می‌آید، ذهن‌ها به آمریکای شمالی می‌رود؛ اما ایران هم در دل زاگرس، نسخه‌ای طبیعی و کم‌نظیر از این شگفتی را دارد: دره خزینه.

این دره در اثر میلیون‌ها سال فرسایش رودخانه سیمره و حرکات زمین‌شناسی شکل گرفته و حالا با دیواره‌های صخره‌ای، پیچ‌های نعل اسبی و طبیعت بکرش، به یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده است.

شباهت دره خزینه به گرندکانیون آمریکا آنقدر زیاد است که گردشگران حتی در عکس‌ها هم ممکن است نتوانند تفاوت را تشخیص دهند. اما دره خزینه، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، تجربه‌ای کاملاً ایرانی از طبیعت عظیم و خیره‌کننده ارائه می‌دهد.

پیچ نعل اسبی؛ شاهکار طبیعی

قلب دره خزینه، پیچ نعل اسبی رودخانه سیمره است. خم شدن رودخانه در دل صخره‌ها منظره‌ای شگفت‌انگیز خلق کرده که شباهت زیادی به گرندکانیون آمریکا دارد. عکاسی از این نقطه، برای گردشگران حکم «سفر به آمریکا در ایران» را دارد و دلیل اصلی لقب‌گذاری این دره است.

رودخانه سیمره؛ رگ زندگی دره

رودخانه سیمره که از سرچشمه‌های زاگرس می‌آید، با جریان پیوسته و خروشان خود مسیر دره را طی میلیون‌ها سال حکاکی کرده و به شکل‌گیری صخره‌ها و پیچ نعل اسبی کمک کرده است.

صدای آرام آب و چشم‌اندازهای اطراف، تجربه‌ای تمام‌عیار از طبیعت بکر ایران را رقم می‌زند.

پل معلق؛ ارتفاع و هیجان

یکی دیگر از نمادهای دره خزینه، پل معلق تاریخی بود که با ارتفاع ۸۵ متر و طول ۱۱۲ متر بلندترین پل معلق ایران محسوب می‌شد.

این پل، که ابتدا برای تردد مهندسان سد کرخه ساخته شد، بعدها به یکی از جاذبه‌های گردشگری محبوب تبدیل شد. هرچند اکنون تخریب شده، اما هنوز یاد و خاطره آن با دره خزینه پیوند خورده است.

تجربه‌ای ایرانی با طعم جهانی

دره خزینه نه تنها شباهت ظاهری به گرندکانیون دارد، بلکه با امکانات طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی، کمپینگ و پیاده‌روی کنار رودخانه، تجربه‌ای منحصربه‌فرد از ایران ارائه می‌دهد.

در این دره، گردشگران می‌توانند زیبایی، هیجان و آرامش را همزمان لمس کنند، بدون اینکه لازم باشد هزاران کیلومتر تا آمریکا سفر کنند.

لقب «گرندکانیون ایران» برای دره خزینه نه تنها یک مقایسه بصری است، بلکه تاکید بر منحصر به فرد بودن این پدیده طبیعی در ایران است.

این دره با پیچ نعل اسبی، رودخانه خروشان و صخره‌های عظیمش، یادآور عظمت طبیعت جهانی و در عین حال هویت ایرانی است.

برای هر گردشگر علاقه‌مند به طبیعت، بازدید از دره خزینه فرصتی است برای تجربه‌ای شبیه گرندکانیون، اما در خاک ایران.