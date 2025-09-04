باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید استیلی عضو سابق کمیته فنی باشگاه پرسپولیس درباره موضوع جدایی امید عالیشاه از پرسپولیس که به یکی از حواشی داغ این باشگاه تبدیل شد، اما در نهایت او در این تیم ماندنی شد، اظهار کرد: ما لیست خروج کارتال را ندیدیم، در این خصوص هم در کمیته فنی صحبت کردیم و تمام اعضای کمیته فنی پرسپولیس رای دادند که عالیشاه بماند، چون اگر عالیشاه جدا می‌شد یک سری حواشی به وجود می‌آمد و کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شد.

کمیته فنی هیچ نقشی در جذب بازیکن نداشت

استیلی درباره نحوه تصمیم گیری کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در جذب بازیکنان گفت: ما اعضای کمیته فنی می‌خواستیم مشکلات پرسپولیس را حل کنیم. سال گذشته برخی از بازیکنان از حضور بعضی نفرات ناراحت بودند و مشکلات زیادی وجود داشت. چندین بار با کارتال جلسه گذاشتیم تا نقطه نظر مربی را بفهمیم. از وقتی کارتال رفت تا پیش از حضور هاشمیان، کمیته فنی هیچ نقشی در جذب بازیکن نداشت.

بازیکنان خوب لیگ را در لیست چرک نویس نوشتیم

او درباره اینکه کارتال اسم بازیکن داده و یا نیازش را بیان کرده است، اظهار کرد: دستخطی که باشگاه پرسپولیس از من منتشر کرده است، این لیست اصلی نبود و چرک لیست بود. ما اعضای کمیته فنی پرسپولیس با هم صحبت می‌کردیم که کدامیک از بازیکنان لیگ خوب بودند. اسم بیفوما خط کشیده شده است، چون درویش با باشگاه صحبت کرده بود و این بازیکن در لیست کارتال بود. این لیست مربوط به ماه بهمن و اسفند بود که ما اعضای کمیته فنی داشتیم بهترین‌های لیگ را در پست‌هایی که می‌خواستیم صحبت می‌کردیم و این لیستی نیست که ما به باشگاه داده باشیم. قندی پور از ملوان، لطیفی از ذوب آهن، دانیال ایری از ملوان، محمد مهدی زارع از گل گهر، خدادادی از چادر ملو، محمد نادری از تراکتور، پدرام قاضی پور، مجتبی نجاریان از فولاد، تیکدری از گل گهر، حبیبی نژاد از چادر ملو، پیام نیازمند، کاظمیان، شکاری، علی نعمتی، صادق محرمی، اسماعیل بابایی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، مهدی قایدی، حسین نژاد و مجید حسینی جزو گزینه‌های من و کمیته فنی پرسپولیس بودند. یکسری از بازیکنان خوب را نوشتیم و این نفرات جزو بازیکنان خوب لیگ بودند. کارتال جذب بازیکنانی از جمله بیفوما، کاظمیان، پیام نیازمند، و شکاری را تایید کرد.

کارتال جذب فخریان را تایید نکرد

او درباره اینکه مجتبی فخریان در لیست کارتال بود یا نه! گفت: فخریان بازیکن فوق العاده خوبی است و در این مدت صحبت بر روی او زیاد شد. افشین پیروانی هم در جریان این موضوع هست که کارتال نظر مثبتی روی فخریان نداشت و او را تایید نکرد. ما به باشگاه پرسپولیس اعلام کردیم که وقتی سرمربی، بازیکنی را نمی‌خواهد آن بازیکن را نگیرید، اما مسئولان باشگاه گفتند این‌ها بازیکنان آینده داری هستند و ما می‌گیریم و به باشگاه دیگری می‌دهیم. ما این موضوع را تاکید کردیم، اما باشگاه پرسپولیس گفت: اینها تلنت هستند و می‌توانیم به جا‌های دیگر بدهیم.

ابرقویی در لیست کارتال بود

استیلی درباره اینکه ابرقویی در لیست مدنظر کمیته فنی پرسپولیس نبود، گفت: ابرقویی در لیست کارتال بود به دلیل اینکه او می‌گفت که این بازیکن دفاع وسطی هست که چپ پا است. ما به عنوان عضو کمیته فنی اسامی بازیکنان را یکی یکی متوجه می‌شدیم. اینها را از طریق رسانه و فضای مجازی متوجه جذب بازیکنان در پرسپولیس می‌شدیم به همین علت من از پرسپولیس جدا شدم. من در مسئله فنی وارد نمی‌شدم، اما برای زیرساخت‌ها وارد باشگاه شدم.

من فقط با شکاری صحبت کردم

استیلی درباره مهمترین دلیل جدایی اش از باشگاه پرسپولیس گفت: جدایی ام از پرسپولیس فقط به خاطر مسائلی بود که عنوان می‌شد که ما در آوردن این بازیکنان به پرسپولیس سهیم بودی، کا این طور نبود. من فقط با شکاری تماس گرفتم، چون شاگردم در تیم ملی امید بود و با کارتال هم صحبت کرده بودم و او خیلی به شکاری اعتقاد داشت. زمانی که متوجه شدم شکاری با سپاهان قرارداد ندارد، از او پرسیدم که دوست دارد به پرسپولیس بیاید و این بازیکن هم جوابش مثبت بود و به شکاری گفتم که کارتال دوست داردکه او به پرسپولیس بیاید.

من نمی دانم لیست چرک نویس را چه فردی منتشر کرد

او درباره اینکه این لیست را چه کسی منتشر کرد، گفت: من نمی‌دانم این لیست چرک نویس بازیکنان مورد نظر کمیته فنی را چه فردی منتشر کرد. من سعی می‌کردم که اخلاقیات را رعایت کنم. برخی از بازیکنانی که در لیست چرک نویس بودند، با باشگاهشان قرارداد داشتند و ما نمی‌توانستیم آنها را بگیریم و جزو گزینه‌ها بودند. ما اصلا نمی‌دانستیم چند نفر خروجی داریم و از باشگاه بیرون می‌روند تا جایگزین کنیم. بازیکن زیادی هم نمی‌توانستیم بگیریم.

استیلی درباره اینکه آیا کارتال از نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس راضی نبوده است، گفت: این را نمی‌دانم، چون با من صحبت نکرده بود.

من اطلاعی از حضور امیری در لیست کارتال نداشتم

عضو سابق کمیته فنی پرسپولیس درباره اینکه وحید امیری را با وضعیت بدی از سرخپوشان جدا شد. آیا کارتال نمی‌خواست قرارداد امیری را تمدید کند، گفت: اگر قرار است قرارداد بازیکنی را تمدید نکنیم باید زودتر تکلیف را مشخص کنیم مخصوصا بازیکنانی که برای باشگاه الگو هستند. من اطلاع ندارم که امیری در لیست کارتال حضور داشته یا نه! همچنین من لیست خروجی کارتال را ندیدم، اما اگر می‌دیدم آن قدر شجاع هستم که بیان کنم. من و اعضای کمیته فنی گفتیم که حضور عالیشاه در پرسپولیس مفید است و کارتال هم در لحظه آخر این موضوع را تایید کرد و این بازیکن در پرسپولیس ماندنی شد.

باشگاه پرسپولیس باید استادیوم داشته باشد

او بیان کرد: برنامه ریزی احتیاج به سیستم دارد. ما باید برنامه و سیستم داشته باشیم و خیلی مهم است. ما باید استادیوم داشته باشیم و وقتی تیم پرسپولیس زیر نظر بانک هست، باید زیر ساخت برای استادیوم درست شود. اگر الان ما ورزشگاه درست نکنیم پس چه وقت ما استادیوم داشته باشیم. ما همیشه به دنبال روزمرگی هستیم. بعضی‌ها که طلب دارند، از باشگاه شکایت می‌کنند و حکم علیه پرسپولیس می‌گیرند و حساب بانکی را می‌بندند. ما این مشکلات را حل نکردیم. باید همه افتخار کنند که وارد باشگاه پرسپولیس می‌شوند و باید دفتری در شان باشگاه پرسپولیس تاسیس شود. خدا پدر دادکان را بیامرزد. اگر ایشان ساختمان برای باشگاه پرسپولیس نمی‌گرفت، این باشگاه دفتر هم نداشت. کارتال آمد و زمین شماره ۲ و ۳ آزادی را با فشار به چرخه تمرینات اضافه کرد.