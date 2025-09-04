پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که انتقال مجتبی فخریان به پرسپولیس شبهه برانگیز است و باید مدیریت پاسخگو باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اتهامات وارد شده به سرخپوشان در مورد عقد قرارداد با مجتبی فخریان اظهار کرد: حمید استیلی افشاگری کرده است که فخریان در لیست کارتال نبوده و خارج از لیست جذب شده است. من شنیدم فخریان بازیکن آزاد بوده است و اصلا لازم نبود که سرخپوشان پول رضایت نامه اش را بپردازند. این یک مقدار شبهه برانگیز بود. به نظرم باید مدیریت باشگاه پرسپولیس پاسخگو باشد. ضمن اینکه باید ببینیم این پول که از صندوق دولت برداشت شده است به چه اشخاصی رسیده است.

پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به باشگاه شمس آذر غیر منطقی است

او افزود: این جای سوال دارد که باشگاه شمس آذر ۱۵ میلیارد تومان برای رضایت نامه بازیکن آزاد درخواست کرده است. به نظرم این یک مقدار غیر منطقی هست، چون فخریان بازیکن آزاد بوده و نیازی به پول رضایت نامه نداشته است. چرا سازمان لیگ در این باره اظهار نظر نمی‌کند؟ من شنیدم که فخریان در آن زمان بازیکن آزاد بوده است. در همه جای دنیا یک بخشی به نام بخش بازرسی داریم که این بخش زیر نظر هیئت مدیره فعالیت می‌کند که مدیرعامل و معاون، سرپرست و دست اندرکاران باشگاه بدون نظارت بازرسان نمی‌توانند کاری انجام بدهند. متاسفانه در فوتبال ما هیچ گونه نظارتی نیست و چنین اتفاقاتی می‌افتد. به هر حال این اتفاقات و حواشی به فخریان آسیب وارد می‌کند و شاید دید بدی از لحاظ فنی برای این بازیکن به وجود بیاید.

شافعی درباره اینکه به نظرش حواشی به تیم پرسپولیس لطمه وارد می‌کند، گفت: بله، الان تیم فوتبال پرسپولیس آن صلابت و انسجامی که در ۳ فصل گذشته با حضور گل محمدی و قبل از آن برانکو داشت را ندارد و این خلا را داریم می‌بینیم. بخش عمده‌ای از کنترل حواشی برعهده مدیریت و سرپرست باشگاه است، که عملا این ۲ موضوع در پرسپولیس دیده نمی‌شود و این تیم لطمه خورده است. بخش دیگر هم مسائل حاشیه‌ای فنی تیم است که سرمربی خیلی خوب می‌تواند این موضوع را به خوبی مدیریت کند که متاسفانه کنترل حواشی را در شخصیت هاشمیان نمی‌بینیم. پرسپولیس با این حواشی بخواهد ادامه بدهد، شما شک نکنید این تیم، از لحاظ فنی، نتیجه گیری و عملکردی ضربه می‌خورد و در چالش قرار می‌گیرد و این زبینده باشگاه بزرگ پرسپولیس نیست.

درویش دیگر نمی تواند گامی به جلو برود

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه رضا درویش بعد از این همه حواشی نباید از مدیرعاملی کنار برود، گفت: بله، درویش به اندازه خودش زحمت کشیده و جام‌هایی هم در خور مدیریتش کسب کرده است و تا آنجا ظرف مدیریت ایشان بوده که عملکردش هم خوب بوده است. اما باید به این موضوع توجه کنیم که دیگر درویش نمی‌تواند گامی رو به جلو داشته باشد و باید تغییراتی صورت بگیرد که باشگاه در ریل قهرمانی قرار بگیرد و این تغییر و تحولات کلان به تصمیم سهامداران باشگاه و کنسرسیوم بانکی برمی گردد.

شان وحید امیری چنین رفتاری نبود

او درباره اینکه نحوه جدایی وحید امیری از پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم در شان باشگاه پرسپولیس نبود که با یک بازیکن باسابقه، باارزش و توانمند چنین رفتاری کند. خیلی از بازیکنان بی کیفیت‌تر و بی مسئولیت‌تر در لیست پرسپولیس هستند که می‌توانستند از سرخپوشان کنار بروند که باشگاه به خاطر نفوذی که آنها داشتند نتوانست سراغشان برود.

کسی از حق افشین پیروانی دفاع نکرد

شافعی درباره اینکه یعقوب براجعه خواستار دریافت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان شده است، گفت: متاسفانه «وقتی آب سر بالا برود قورباغه ابو عطا می‌خواند». وقتی سرپرست تیم محروم می‌شود و کسی از پیروانی که برای دفاع از حق باشگاه پرسپولیس صحبت کرده، دفاع نمی‌کند همین موضوع باعث می‌شود که یک بازیکن جوانی که سابقه زیادی ندارد، شرط و شروط‌هایی برای باشگاه می‌گذارد.

شاید پرسپولیسی ها بعد از چند هفته مربی دیگری را جایگزین هاشمیان کنند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در جذب بازیکن جدید تعلل می‌کنند، بیان کرد: باشگاه پرسپولیس می‌تواند یک بازیکن آزاد بگیرد که فکر می‌کنم در نیم فصل بازیکن می‌گیرد، چون الان بازیکن بگیرد لیستش پر می‌شود. اگر بازیکنی مصدوم شود عملا سرخپوشان نمی‌توانند نفر دیگری را جایگزین کنند. شاید هم می‌خواهند ببینند که عملکرد هاشمیان بعد از چند هفته به چه صورت است. شاید یک مربی دیگری را مسئولان پرسپولیس بخواهند به خدمت بگیرند که دست سرمربی بعدی خالی نباشد.