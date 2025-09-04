در نخستین روز رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان در برازیلیا، سانداکاران ایران به برد صددرصدی دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین روز هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از صبح چهارشنبه به وقت محلی به میزبانی برزیل آغاز شد. در روز نخست ۴ سانداکاران ایران به میدان رفتند و جملگی با پیروزی میدان را ترک کرد.

در دور نخست مبارزات ساندا، شجاع پناهی نخستین سانداکار ایران بود که مبارزه کرد و در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف سوریا سینگ از هند رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله بعد راه یافت.

سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف فابیو جیجونی، دارنده مدال برنز جهان از ایتالیا رفت که با ارائه نمایشی مقتدرانه در همان راند نخست، مبارز ایتالیایی را دیسکالیفه کرد و به مرحله بعد راه یافت.

در بخش زنان صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف هدفی ایا از تونس رفت و در یک بازی برتر با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

 در آخرین مبارزه روز نخست برای کاروان ایران، محسن محمد سیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف یوان آسنسیو گومز از فرانسه رفت و در یک بازی برتر و یکطرفه با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

 توقف کیانی در یک قدمی مدال

در روز نخست مسابقات در تالو نیز ورزشکاران ایران روی تالوفیلد رفتند. در فرم نان چوان تالو که ۴۳ نفر شرکت‌کننده داشت، ایران ۲ نماینده در بخش آقایان داشت که مصطفی حسن‌زاده با امتیاز ۹.۶۹۳ و شاهین بنی‌طالبی با امتیاز ۹.۶۵۰ به‌ترتیب ششم و هفتم شدند.  در این فرم نمایندگان چین و هنگ‌کنگ (۲ نفر) سکو‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در فرم نن دائو بانوان که ۲۲ نفر شرکت‌کننده داشت، هلیا اسدیان روی تالوفیلد رفت که در پایان با امتیاز ۹.۶۷۶ به رتبه هشتم بسنده کرد. در این فرم نماینده چین بر رده نخست قرار گرفت و نمایندگان مالزی و چین‌تایپه دوم و سوم شدند.

در رقابت‌های تالو نوبت عصر روز نخست زهرا کیانی در فرم جین شو زنان که ۲۸ نفر شرکت کرده بودند، به اجرای فرم پرداخت و با وجود ارائه یک نمایش خوب با امتیاز ۹.۷۲۰ با اختلاف اندک در رتبه چهارم ایستاد تا در یک قدمی مدال متوقف شود.

 در فرم چانگ چوان مردان که ۸۳ نفر حضور داشتند، ابوالفضل قره باغی در گروه دوم به اجرای فرم پرداخت که در جایگاه هفتم ایستاد و به فینال نرسید.

برچسب ها: فدراسیون ووشو ایران ، مسابقات جهانی ووشو
خبرهای مرتبط
ووشو قهرمانی جهان؛ حریفان نمایندگان ایران مشخص شدند
در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان؛
حضور ایرانی‌ها در جلسات فدراسیون جهانی ووشو
دعوت رسمی فدراسیون جهانی ووشو از صدیقی برای حضور در مسابقات جهانی کونگ‌فو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند