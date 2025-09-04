باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی- کاوسی مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: نیروهای این جمعیت طی ۵ ماه نخست امسال موفق به اجرای ۱۷ ماموریت تجمعات انبوه، ۴۵۰ مورد حادثه ترافیکی، ۱۳ موردمراجعه حضوری به پایگاهها، ۳۴ مورد عملیات مفقودی، ۱۰ مورد عملیات امداد کوهستان، ۲۸ مورد فوریت پزشکی، ۴ مورد عملیات آتشسوزی و انفجار، ۴ مورد عملیات جوی و ۳ مورد حادثه در محیطهای آبی شدهاند.
او افزود: از مجموع هزار و ۸۴ مصدوم در حوادث، ۲۴۱مصدوم توسط آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل و ۸۰ مصدوم دیگر به صورت سرپایی مداوا شدهاند.
کاوسی با اشاره به فعالیت هزار و ۴۰ تیم عملیاتی شامل ۲ هزار و ۶۲۲ نجاتگر و پرسنل در سطح استان، اظهار کرد: در اجرای این مأموریتها ۹۸۹ دستگاه خودروی امدادی مجهز به تجهیزات نجات بهکارگیری شده است.
بیشتر بخوانید
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی، ۲۸ پایگاه ثابت و موقت در سطح استان فعال بوده و بیشترین حوادث در شهرستان قاین با ۸۸ حادثه، سربیشه با ۶۴ حادثه و درمیان و نهبندان با ۵۸ حادثه به ثبت رسیده است.
او عنوان کرد: عملیاتهای امداد و نجات در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۷ درصد افزایش یافته و شماره ندای امداد ۱۱۲ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و اعزام تیمهای عملیاتی به حوادث مختلف است.