کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (CRPD) روز چهارشنبه گزارش داد که حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ کودک در طول جنگ در غزه دچار «جراحات جدید مرتبط با جنگ» شدهاند که بیش از نیمی از آنها منجر به معلولیت دائمی شده است.
طبق گزارش «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» انتظار میرود تا ژوئن ۲۰۲۶ حداقل ۱۳۲ هزار کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج ببرند که این دو برابر پیش بینی در ماه مه ۲۰۲۵ است.
کمیته سازمان ملل متحد «نگرانی شدید» خود را از تلفات گسترده و خطرات فزاینده خشونت علیه فلسطینیهای دارای معلولیت در غزه و کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی، ابراز کرد.
به گفته این کمیته، کمبود خدمات تخصصی، تجهیزات پزشکی و وسایل کمکی در غزه منجر به مرگ کودکان و افراد مسن دارای معلولیت شده است.
گزارشها همچنین به مرگ و میر ناشی از قحطی، سوءتغذیه حاد و محرومیت از دسترسی به آب اشاره کردند.
کمیته سازمان ملل متحد افزود که سیستمهای هشدار اولیه و اقدامات تخلیه «به طور مداوم در محافظت از افراد دارای معلولیت ناکارامد بودهاند.»
هشدارها و دستورهای تخلیه چه از طریق پیامک و چه از طریق تابلو، اغلب برای افراد دارای اختلالات شنوایی یا بینایی غیرقابل دسترسی بودند و بسیاری از آنها قادر به فرار نبودند. شهادت مردم محلی افرادی را توصیف کرده که مجبور بودند بدون کمک حرکتی در میان شن یا گل و لای بخزند.
این کمیته ادامه داد که «۸۳ درصد افراد معلول وسایل کمکی خود را از دست دادهاند و توانایی خرید جایگزینها را ندارند.»
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد خواستار سیستمهای هشدار و پروتکلهای تخلیه قابل دسترس و فراگیر شد و بر لزوم ایجاد راهروهای امن تأکید کرد و از کشورهای ثالث خواست تا رویههای تخلیه را ساده کنند تا افراد دارای معلولیت بتوانند با پشتیبانی پزشکی، روانی-اجتماعی و توانبخشی مورد نیاز خود محل را ترک کنند.
رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که در نتیجه آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار، هزاران فلسطینی که عمدتاً زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند. این رژیم با بیاعتنایی به جامعه بینالمللی و نادیده گرفتن قطعنامههای شورای امنیت برای توقف فوری جنگ و همچنین دستورات دیوان بینالمللی دادگستری درباره ضرورت جلوگیری از نسلکشی و بهبود وضعیت انسانی، همچنان به جنایات خود ادامه میدهد.
منبع: ایرنا