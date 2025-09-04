بر اساس اعلام شبکه روسیه الیوم، داعش مسئولیت انفجار خودرو در محله «مزه ۸۶» در دمشق را برعهده گرفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه روسیه الیوم اعلام کرد: گروه تروریستی داعش که اخیراً به «سرایا انصار السنه» تغییر نام داده است، مسئولیت انفجار در خودرو بمب‌گذاری شده در منطقه مزه ۸۶ در دمشق را بر عهده گرفت.

پیشتر رسانه‌های سوری عصر چهارشنبه گزارش داده بودند که صدای انفجاری در نزدیکی ایست بازرسی مزه ۸۶ در دمشق پایتخت این کشور شنیده شد، اما به ماهیت یا علت این انفجار اشاره‌ای نکردند.

از سوی دیگر، منابع محلی گزارش دادند که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این انفجار ممکن است خودروی متعلق به یک زن شاغل در حوزه روزنامه‌نگاری را هدف قرار داده باشد، اما هنوز هیچ تاییدیه رسمی در این مورد وجود ندارد.

خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که این انفجار خودرویی را در نزدیکی ایست بازرسی مدرسه ۸۶ هدف قرار داده است. در همیین حال، گزارش‌هایی مبنی بر زخمی شدن «سناء محمد» رئیس فدراسیون ایروبیک عراق منتشر شده است. » رسانه‌های سوری همچنین خبر ترور «ابو العز» که در بخش سیاسی مزه کار می‌کرد، توسط یک وسیله انفجاری را منتشر کردند.

خبرنگار شبکه روسیه الیوم در سوریه اعلام کرد که داعش که اخیراً به «سرایا انصار السنه» تغییر نام داده است، مسئولیت بمب‌گذاری مزه ۸۶ در دمشق را بر عهده گرفته است.

از سوی دیگر، سرتیپ «اسامه محمد خیر عاتکه» فرمانده نیروهای امنیت داخلی در استان دمشق، اظهار داشت که انفجار در منطقه مزه ۸۶ ناشی از یک وسیله انفجاری بوده که یکی از اعضای نیروهای امنیت داخلی را هدف قرار داده است.

وی افزود: یگان‌های نیروهای امنیت داخلی در استان دمشق بلافاصله واکنش نشان دادند و محل را محاصره و امنیت را برقرار کردند.

فرمانده نیروهای امنیت داخلی در دمشق افزود که مقامات ذیصلاح تحقیقات فوری را برای تعیین طرف مسئول این اقدام تروریستی آغاز کرده‌اند.

پیشتر انفجار مشابهی در ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد) در محله مزه رخ داد که یک خودرو را در بزرگراه مزه در نزدیکی باغ هتل مزه طلایی هدف قرار داد و باعث وحشت ساکنان شد.

منبع: ایرنا

سوریه شده داعش دونی
