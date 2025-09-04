وزیر خارجه آمریکا از حمله ارتش آمریکا به یک قایق در نزدیکی ونزوئلا که ادعا می‌شود به گروه‌های قاچاقچی تعلق داشته، دفاع و تأکید کرد که آمریکا دیگر در مواجهه با «تروریسم مواد مخدر ساکت» نخواهد نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فاکس نیوز، مارکو روبیو در پاسخ به سؤالاتی در مورد حمله روز سه‌شنبه ارتش آمریکا به یک قایق در دریای کارائیب جنوبی گفت: ما دیگر تماشاگر نخواهیم بود که این گروه‌ها به راحتی در کارائیب رفت و آمد کنند.

روبیو در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به اینکه گروه ترن د آراگوا ونزوئلا نه تنها به قاچاق مواد مخدر، بلکه به قاچاق اسلحه و انسان نیز معروف است، گفت: رئیس جمهور آمریکا تشخیص داده است که سازمان‌های مواد مخدر و تروریستی تهدیدی برای امنیت ملی هستند. نیازی نیست دلیلش را برای شما توضیح دهم.

روبیو گفت: این افراد دلال سهام نیستند. آنها دلال املاک نیستند تا ماده مخدر معامله کنند. اینها سازمان‌های شرکتی و ساختاریافته‌ای هستند که در قاچاق مواد مخدر مرگبار به آمریکا تخصص دارند. آنها تهدیدی فوری برای آمریکا هستند.

وزیرخارجه آمریکا با اشاره به اینکه حملات مشابه بازهم تکرار خواهد شد گفت: این اتفاق دوباره خواهد افتاد. شاید همین الان هم در حال رخ دادن باشد. اما نکته این است که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد علیه سازمان‌های تروریستی مواد مخدر جنگ به راه بیندازد.

وزیر دفاع آمریکا (رئیس پنتاگون) با بیان اینکه عملیات نظامی واشنگتن علیه قاچاقچیان مواد مخدر ادامه خواهد داشت و نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند، در اظهاراتی مداخله جویانه درباره کاراکاس گفت: «تغییر حکومت به تصمیم ریاست‌جمهوری بستگی دارد و ما به همراه ارتش کاملاً آماده هستیم.»

پس از این حمله، ترامپ اعلام کرد که خدمه قایق از اعضای باند ونزوئلایی موسوم به «ترن دِآراگوا» بوده‌اند؛ گروهی که آمریکا در فوریه آن را در دسته تروریستی قرار داده بود. با این حال، پنتاگون هنوز اطلاعات دقیقی درباره خدمه و دلایل کشتن آنها منتشر نکرده است.

دولت ترامپ بار‌ها مادورو را هدف قرار داده و ماه گذشته جایزه اطلاعات منجر به دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد.

مقامات ونزوئلا گفته‌اند که گروه «ترن دِ آراگوا» دیگر در کشور فعال نیست و در جریان حمله به زندانی در سال ۲۰۲۳، این گروه را متلاشی کرده است.

منبع: ایرنا

۱۱:۴۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
در نابودی شخص و شخصیت، قمار و مواد مخدر چه فرقی با هم دارند؟!! مگه نه اینکه صاحبان ثروت و قدرت این دو ابزار کثیف رو برای انباشت هر چه بیشتر پول به قیمت نابودی معتادین به مواد و قمار استفاده می کنند!!!
ترامپ فقط با مواد مخدر مشکل داره؟ کاباره های قماربازی مشکل ندارند؟!! اونها فقط گردش مالی همراه با پرداخت مالیات دارند؟!!
راستی مگه مصرف گراس رو آزاد اعلام نکردند؟!!
گراس همون علف، بنگ یا حشیشه !!!
