شهروندخبرنگار ما فیلمی از جشن سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) است. به همین منظور شیعیان و منتظران امام زمان (عج) این روز مهم را که عید بیعت است جشن گرفته و به شادمانی می‌پردازند. در همین راستا مراسم سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب‌الزمان (عج) با حضور دوستداران اهل بیت (ع) هیئت خانگی انصارالمهدی (عج) شهرستان مرزی و تلفیقی در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما گوشه‌هایی از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومند زاده - خراسان رضوی

 

برچسب ها: حضرت مهدی موعود ، سالروز امامت ، سوژه خبری
