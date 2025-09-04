سیلاب پارسال به روستای نوده خساراتی در بخش قنوات، راه و کشاورزی وارد کرد که به دنبال آن ساخت بند خاکی روستا پس از یک سال از وقوع سیل آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بارش‌های سیل آسا بند خاکی در روستای نوده شهرستان زیرکوه را شکست.

اما اکنون از دل تهدید‌ها فرصتی شکل گرفته است؛ عملیات اجرایی بند خاکی جدید در این روستا آغاز شد.

یوسفی معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: ساخت بند خاکی جدید با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان که از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین می‌شود، آغاز شد.

نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: این بند خاکی ۸۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی دارد و با ۲۵۰ متر طول تاج و ارتفاع ۱۱ متر یکی از بزرگترین سازه‌های آبخیزداری استان محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید

این بند خاکی با هدف کنترل روان آب‌ها، کاهش خسارت‌های سیلاب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش پوشش گیاهی منطقه طراحی شده است.

حدود هزار و ۵۰۰ نفر خانوار که شامل کشاورزان و دامداران هستند از این بند خاکی منتفع می‌شوند.

پیش بینی می‌شود این بند خاکی جدید تا ۷ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

برچسب ها: بند خاکی ، منابع طبیعی
