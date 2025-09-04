دو هزار نفر از فرهنگیان خراسان جنوبی و خانواده‌هایشان از مناطق جنگی غرب کشور بازدید می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کاروانی دیگر از راهیان سرزمین نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند؛ جمع، جمع فرهنگیان و خانواده‌هایشان بود.

مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: حدود دو هزار نفر از فرهنگیان استان و خانواده‌هایشان به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام می‌شوند.

برخی خود رزمنده آن دوران بودند و بعد از سال‌ها به این مناطق می‌رفتند و برخی نیز با اینکه سنشان کم بود تجربه بار دوم را داشتند.

بیشتر بخوانید

یکی از فرهنگیان که عازم این سفر بود از بزرگی شهید کاوه گفت و ادامه داد: حتی دشمن برای سر این سردار بزرگ جایزه تعیین کرده بود.

او عنوان کرد: شهدای دفاع مقدس خیلی مظلوم واقع شدند و ما می‌رویم تا با فرهنگ شهدا آشنا شویم.

رفتند تا مهمان حاج عمران و پاوه و بازی دراز شوند و توشه‌ای از معنویت برگیرند و تجدید بیعتی کنند.

