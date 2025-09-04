رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره اروپا ادامه خواهند یافت و باید دید قدرت‌های قاره سبز چگونه مسیر صعودشان به جام جهانی را طی خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که تقریبا ۹ ماه تا شروع جام جهانی باقی مانده است، اسپانیا، قهرمان اروپا، و برخی دیگر از قدرت‌های بزرگ قاره، سرانجام این هفته مسابقات انتخابی‌شان را آغاز می‌کنند. فرانسه، آلمان و پرتغال بازی‌هایشان را در انتخابی شروع کرده و مصمم‌اند خیلی زود جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست بیاورند. «لا روخا» کارش برای صعود به جام جهانی را با سفر به بلغارستان و سپس یک بازی دشوار در ترکیه آغاز می‌کند.

اسپانیا به رهبری لامینه یامال و نیکو ویلیامز و با بازگشت رودری از بند مصدومیت به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی شناخته می‌شود، اما لوئیس دلافوئنته، سرمربی ماتادورها، که تیمش در گروه E با گرجستان نیز روبه‌رو خواهد شد فروتن باقی مانده است: «این بازی‌ها انتخابی جام جهانی است و بسیار دشوار. ایتالیا اخیراً دو جام جهانی را از دست داده است. قبل از نزدیک‌شدن به جام جهانی، گام‌های زیادی باید برداشته شوند. بیایید روی رسیدن به آنجا تمرکز و کار را تمام کنیم.»

آخرین تورنمنت دشان

فرانسه به دو فینال جام جهانی اخیر رسیده است و سال ۲۰۱۸ جام را به دست آورد، اما در سال ۲۰۲۲ در ضربات پنالتی شکست خورد. فرانسه در آخرین جام جهانی دشان به عنوان سرمربی نیز به چیزی جز قهرمانی فکر نخواهد کرد. دشان عضوی از تیم فرانسه بود که در سال ۱۹۹۴ نتوانست به جام جهانی آمریکا راه یابد، اما نسل فعلی در گروهی که اوکراین، ایسلند و آذربایجان نیز حضور دارند، مشکل خاصی برای صعود نخواهد داشت.

دشان گفت: راهیابی به جام جهانی هرگز یک امر تشریفاتی نبوده است. رقابت در بالاترین سطح، می‌تواند بی‌رحمانه باشد.

پرتغال پس از قهرمانی در لیگ ملت‌ها باید در اوج باشد، اما دو بازی خارج از خانه مقابل ارمنستان و مجارستان، اولین بازی‌های آنها پس از مرگ غم‌انگیز دیوگو ژوتا خواهد بود. روبرتو مارتینز، سرمربی تیم، گفت: ما می‌خواهیم هر روز یاد او را گرامی بداریم.

به نظر می‌رسد کریستیانو رونالدو در ۴۰ سالگی قصد دارد تیم را در تمام مسیر برای رسیدن به اولین قهرمانی جام جهانی رهبری کند.

ایتالیا در مخمصه

در همین حال، ایتالیا به روندی که به بدترین شکل ممکن آغاز شده، ادامه خواهد داد. شکست سه بر صفر در نروژ در ماه ژوئن که به قیمت از دست دادن شغل لوچیانو اسپالتی تمام شد کار را برای لاجوردی‌پوشان سخت کرده است. آتزوری که در دو جام جهانی گذشته نتوانسته است حضور داشته باسد، مولداوی را شکست داد، اما در گروه اول ۹ امتیاز از نروژ عقب است؛ البته با دو بازی کمتر.

انگلیس تحت هدایت توماس توخل ناامیدکننده بوده است، اما به نظر می‌رسد که بدون دردسر در حال رسیدن به جام جهانی است. این تیم در گروه K سه برد از سه بازی دارد که همه با کلین‌شیت همراه بوده است. مردان توخل در ویلاپارک میزبان آندورا هستند و برای سخت‌ترین بازی خود در این رقابت‌ها به صربستان سفر می‌کنند.

برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی فوتبال فرانسه
